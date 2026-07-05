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5 de julio de 2026

KAST BUSCA FORTALECER LA COORDINACIÓN DEL OFICIALISMO TRAS TENSIONES POR ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA GRAU

El Presidente encabezó una reunión con dirigentes de los partidos oficialistas para reforzar el trabajo conjunto, luego de los roces generados tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

José Antonio Kast

El presidente José Antonio Kast encabezó este viernes un desayuno de coordinación en el Palacio de La Moneda junto a los presidentes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano, con el objetivo de fortalecer la coordinación política del oficialismo tras las tensiones surgidas por el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

En la reunión también participaron los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot. Tras el encuentro, el Mandatario llamó a "afiatar las confianzas" entre las colectividades que respaldan al Gobierno y a reforzar el trabajo conjunto de cara a los próximos desafíos legislativos.

Las diferencias dentro del oficialismo, sin embargo, continúan presentes. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que los aliados naturales de su colectividad son los libertarios, postura que fue respaldada por el diputado Agustín Romero, quien señaló que existe una afinidad política entre ambos sectores, aunque aseguró que las relaciones con Chile Vamos siguen siendo positivas.

Desde la UDI, el senador Iván Moreira sostuvo que Chile Vamos ha sido el sector que mayor respaldo ha entregado al Gobierno en el Congreso. En tanto, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, destacó el rol de Chile Vamos dentro del oficialismo e hizo un llamado al Partido Nacional Libertario a integrarse formalmente a la coalición.

Por su parte, desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Paulina Muñoz cuestionó a Chile Vamos y afirmó que las diferencias internas también se han hecho evidentes dentro del bloque.

Mientras tanto, el Gobierno y los partidos continúan trabajando en un mecanismo de reuniones periódicas para fortalecer la coordinación política, aunque aún no se define si estos encuentros se realizarán de manera semanal o quincenal.

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PRESIDENTE KAST PROYECTA LA EXPANSIÓN DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

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