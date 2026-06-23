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23 de junio de 2026

PRESIDENTE REGIONAL DE RN ABORDÓ EN POLAR COMUNICACIONES LOS DESAFÍOS INTERNOS DEL PARTIDO, EL ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL Y LAS PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

Buenos días región.

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El fortalecimiento territorial de Renovación Nacional, la necesidad de consolidar una mayor unidad en la derecha y las prioridades para el desarrollo de Magallanes fueron algunos de los temas abordados por el presidente regional de RN, César Alvarado Barría, durante su participación este martes en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

El dirigente, quien asumió la presidencia regional a fines de abril por un período de dos años, explicó que uno de los principales objetivos de la nueva directiva es recuperar la presencia del partido en las distintas comunas y reforzar el trabajo con las nuevas generaciones.

“Nuestro foco es retomar el tema territorial. Ya estamos avanzando con Natales, San Gregorio y la comuna de Cabo de Hornos”, señaló, agregando que uno de los desafíos es evitar una concentración exclusiva en Punta Arenas. A ello se suma el fortalecimiento de las juventudes, una tarea que, según indicó, había permanecido relegada por años dentro de la colectividad.

Alvarado reconoció que Renovación Nacional experimentó una disminución de la participación de militantes en candidaturas locales, situación que buscan revertir mediante una mayor vinculación con la ciudadanía y organizaciones sociales.

“Estamos desarrollando actividades ligadas a lo social y cultural con clubes de adulto mayor y clubes deportivos. Hemos ido de a poco intentando reconectar y tender esos puentes con la sociedad civil”, afirmó.

Respecto del escenario político nacional, sostuvo que RN mantiene sus principios históricos asociados a la libertad, la democracia, la familia, la propiedad privada y la defensa de la vida, aunque adaptados a las nuevas necesidades de la sociedad.

Asimismo, se refirió al actual panorama de la derecha, destacando la necesidad de fortalecer las alianzas entre los distintos sectores.

“La derecha tiene que olvidar el tema del famoso fuego amigo, las zancadillas, los codazos como quiera llamarse y actuar ya como un corpóreo, porque la columna vertebral de toda la derecha es la misma”, expresó.

En relación con los primeros meses de la actual administración gubernamental, destacó el énfasis puesto en materias económicas y de seguridad, valorando también el impulso a la inversión en la región.

“Se ha visto bastante el trabajo con el empresariado, con el lado privado y con las pymes”, indicó, agregando que iniciativas como la instalación del escáner en el aeropuerto de Punta Arenas representan avances en materia de seguridad.

Sobre el plan de reconstrucción nacional y las medidas económicas orientadas a fomentar la inversión, el dirigente sostuvo que “las inversiones son las que generan empleo” y defendió la necesidad de entregar certezas a quienes buscan desarrollar proyectos en el país.

En cuanto a las prioridades para Magallanes, destacó la relevancia de la acuicultura y la salmonicultura, además del turismo y el desarrollo del hidrógeno verde.

“Hoy por hoy la acuicultura es lo que más ingresos genera dentro de la región”, sostuvo, agregando que es necesario revisar la aplicación de la Ley Lafkenche y continuar impulsando nuevas inversiones asociadas a la transición energética.

También planteó la necesidad de fortalecer el turismo fuera de Torres del Paine, promoviendo destinos como Punta Arenas, Puerto Williams y Tierra del Fuego.

Finalmente, el presidente regional de RN hizo un llamado a las autoridades para revisar la fórmula de distribución del royalty minero, señalando que Punta Arenas es la única comuna de Magallanes que no recibe estos recursos.

“Punta Arenas es una ciudad que no recibe el dividendo. Si bien está hecho en base solamente a los ingresos, es la única comuna en Magallanes que no recibe”, manifestó, solicitando apoyo parlamentario para redefinir los criterios de asignación debido a los mayores costos que implica la condición de zona extrema.



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