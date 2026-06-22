CONADI DESTACA EL SIGNIFICADO DEL AÑO NUEVO INDÍGENA Y LOS AVANCES EN LA REVITALIZACIÓN CULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN MAGALLANES

La importancia del Año Nuevo Indígena, la influencia de los pueblos originarios en la identidad chilena y las distintas iniciativas que desarrolla la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en Magallanes fueron parte de los temas abordados por el jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de CONADI, Nelson Aguilera, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En el contexto de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas y del solsticio de invierno, Aguilera explicó que esta fecha posee una profunda significación espiritual para diversas culturas originarias de América Latina, ya que representa el renacer de la naturaleza y el inicio de un nuevo ciclo.

“El solsticio de invierno marca de una u otra manera el despertar de la naturaleza tras el letargo del invierno”, señaló, agregando que las ceremonias asociadas a esta fecha buscan “agradecer los dones recibidos por parte de la naturaleza y de la divinidad durante el ciclo que se ha terminado, pero además propiciar los mejores deseos de paz y prosperidad y de fraternidad”.

El representante de CONADI destacó que en Magallanes existe un creciente interés por rescatar estas tradiciones, especialmente por parte de organizaciones mapuche y huilliche, que durante los últimos años han recreado ceremonias en Punta Arenas y Puerto Natales.

Asimismo, subrayó la fuerte presencia de la herencia indígena en la vida cotidiana del país. “Somos todos los países de América Latina, incluido Chile, hijos de este mestizaje. Podemos tener mayor o menor componente genético indígena, pero de alguna manera todos lo tenemos”, afirmó.

En esa línea, añadió que “somos un pueblo mestizo y somos resultado de una historia que nos ha conducido a lo que somos hoy día”, destacando que gran parte del lenguaje cotidiano y diversas prácticas culturales tienen raíces indígenas que muchas veces pasan inadvertidas.

Conocimiento ancestral y diversidad cultural

Durante la conversación, Aguilera resaltó la importancia de avanzar hacia una visión integral de los pueblos originarios, incorporando aspectos culturales, históricos, lingüísticos, científicos y espirituales.

“Hay una biblioteca que no hemos descubierto, hay una fuente de conocimiento que perfectamente podríamos disfrutar solamente por el gusto de saber, independientemente de las aplicaciones prácticas”, expresó al referirse al patrimonio cultural de los pueblos canoeros australes.

También recordó el valor estratégico que han tenido las lenguas indígenas en distintos contextos históricos, mencionando el conocido caso del código Navajo utilizado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Fondos concursables y nuevos programas

En materia de programas regionales, el jefe de Asuntos Indígenas informó que durante los próximos días se conocerán los resultados del concurso para iniciativas de arte y cultura indígena 2026, que permitirá financiar alrededor de seis proyectos en la región.

Además, adelantó que aún resta la convocatoria para proyectos de implementación de predios adquiridos y el inicio del programa de apoyo destinado a los beneficiarios del vigésimo llamado al subsidio para la compra de tierras.

“Todavía nos queda en el calendario hasta yo calculo el mes de agosto varias actividades referidas a este tipo de planes y programas”, indicó.

Avances en la acreditación del pueblo Selk’nam

Uno de los aspectos que Aguilera calificó como especialmente significativo fue el trabajo desarrollado en torno al pueblo Selk’nam, reconocido oficialmente por el Estado chileno en septiembre de 2023.

El directivo reveló que recientemente sostuvo una reunión con Mario Vásquez Chock, una de las personas acreditadas como descendiente Selk’nam, en el marco de un proceso de revisión historiográfica y documental que busca respaldar las solicitudes de acreditación.

“Nos queda la satisfacción de que estamos cumpliendo con un desafío que es incalculable en términos de lo que significa la reparación histórica de un pueblo que se creía desaparecido”, manifestó.

Agregó que el proceso continúa abierto y busca otorgar certeza jurídica respecto de las certificaciones, contrastando los testimonios con antecedentes históricos comprobables.

Biblioteca digital disponible para la comunidad

Finalmente, Aguilera invitó a la comunidad a utilizar la biblioteca digital de CONADI, disponible a través del sitio web institucional, donde se encuentra recopilada toda la producción documental generada desde 1994.

“Hemos publicado absolutamente todo”, destacó, precisando que el repositorio contiene informes, investigaciones, libros y materiales educativos, incluyendo publicaciones relacionadas con los pueblos originarios de Magallanes.

Antes de finalizar la entrevista, el jefe regional de Asuntos Indígenas extendió un saludo a las comunidades indígenas y expresó: “Los mejores deseos en este año que se inicia, un nuevo tripantü”.





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