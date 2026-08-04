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4 de agosto de 2026

ROLO CONTRERAS Y LALO VILCHES ENCABEZARÁN GRAN PEÑA FOLCLÓRICA ESTE 8 DE AGOSTO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

rololalovilches

Con una conversación marcada por el humor, la música y la reflexión sobre las tradiciones chilenas, el cantautor, folclorista y humorista magallánico Rodolfo "Rolo" Contreras recibió este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones al reconocido cantautor, verseador y payador chileno Lalo Vilches, quien visita Punta Arenas para participar en una serie de actividades artísticas y culturales.

Contreras relató que concretar la presencia de Vilches en Magallanes fue un objetivo que persiguió durante largo tiempo.

"Hoy día traje a un coloso de folklore. 2 años estuve convenciendo, por favor que venga... hasta que lo convencí. 2 años de negociación", comentó entre risas.

Durante la entrevista destacó la trayectoria del artista maulino, recordando sus múltiples participaciones en importantes escenarios nacionales.

"Ha estado 7 veces en el Festival del Huaso de Olmué, dos veces en Viña del Mar... yo soy fan de Lalo Vilches desde que tengo uso de mi razón", señaló.

Por su parte, Vilches recordó su paso por la radio, una experiencia que considera fundamental para comprender el verdadero sentido de la comunicación.

"Yo trabajé mucho tiempo en la Radio Chilena Regional Talca... después terminé trabajando dos años en Radio Colo Colo en Santiago. Me gusta el micrófono... más que el micrófono, lo importante es poder entregar información que uno cree que la gente la pasa así como por alto", expresó.

El payador aprovechó la instancia para profundizar sobre el significado del folclore, insistiendo en que va mucho más allá de la música.

"Siempre dicen: 'Ah, folklore es chabacano, groserías, ser curado'. Entonces ahí uno tenía la posibilidad de decir: no, folklore es todo lo que usted hace. Que usted es religioso, pasa por una iglesia, se persigna, eso es folklore. El contar un chiste, una adivinanza, un cuento... está dentro de la cultura. Por algo se dice que folklore, como etimología, es el saber del pueblo."

Además de su trayectoria artística, Lalo Vilches comentó que durante los últimos años ha desarrollado un trabajo ligado al biomagnetismo y la bioenergética vibracional, disciplina a la que llegó tras la búsqueda de alternativas para enfrentar el complejo estado de salud de una de sus hijas. Durante la entrevista explicó que actualmente realiza atenciones terapéuticas y que, aprovechando su permanencia en Punta Arenas, estará recibiendo consultas de personas interesadas. "Se sana la hija, entonces yo antes trabajaba la homeopatía, trabajaba la energía... estudié esto, pero me di cuenta de que es todo grande, macro", relató. Quienes deseen solicitar una evaluación o conocer más sobre su trabajo pueden contactarlo mientras permanezca en la capital regional al teléfono +56 9 9953 9481.

Rodolfo "Rolo" Contreras, en tanto, recordó que su trabajo artístico también convive con su faceta de artesano y soldador calificado, oficio que desarrolla desde hace años confeccionando piezas y joyería en metal. Durante la conversación, el folclorista destacó que el trabajo manual forma parte de su identidad creativa y complementa su carrera sobre los escenarios. Quienes deseen conocer sus creaciones, realizar encargos o consultar por sus presentaciones artísticas pueden comunicarse directamente con él al +56 9 6402 4461.

Uno de los temas centrales fue el futuro del folclore frente a las nuevas generaciones y el uso de nuevas tecnologías. Si bien Vilches manifestó apertura a la innovación, enfatizó que esta no debe alterar la esencia de las expresiones tradicionales.

"Yo tengo 70 años y un muchacho que tenga 12 años tiene otra forma de su folclor... todo lo que sea enriquecer y entregarle al nuevo que viene llegando, perfecto. Sí difiero cuando hay que decir 'invento un baile'... pero distorsionarlo y decir 'esto es así' es difícil. Si yo hago una cueca que tiene una estructura y gano un festival con la cueca mal hecha, voy a hacer un referente mal para el muchacho que viene."

En la conversación también hubo espacio para destacar el rol que sigue cumpliendo la radio como medio de comunicación y como plataforma de difusión para los artistas nacionales.

"Yo siento que no, no se va a ir la radio... si hubiese una catástrofe es la radio la que no deja de comunicar a la gente. La televisión se cayó la señal y sonamos. La radio como comunicación es grande", afirmó Vilches.

Además, explicó que la radiodifusión sigue siendo determinante para los creadores musicales.

"Cuando uno revisa las planillas del Derecho de Autor es la radio la que te hace la plata... si no existiera la radio nosotros, los que estamos en esa planilla del Derecho de Autor, tampoco recibiríamos. La radio difunde tu trabajo y después tienes la posibilidad de que te contraten."

Por su parte, Rolo Contreras valoró el aprendizaje que ha significado compartir con referentes del folclore chileno a lo largo de su carrera.

"Yo conecto con Lalo por esa parte, porque cuando estoy con él me quedo callado. Cuando veo que voy a aprender algo, siempre estoy aprendiendo algo de él... pudimos haber salido toda la semana, pero preferimos quedarnos tomando un vino y seguir conversando del folclore."

Finalmente, ambos artistas extendieron la invitación al público para asistir a la peña folclórica que encabezarán el próximo 8 de agosto en Punta Arenas, junto a agrupaciones regionales.


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