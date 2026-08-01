REGISTRO MUESTRA CÓMO ERA EL INVIERNO DE 1990 EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Las nevadas, el tránsito de vehículos y peatones, y el movimiento habitual del centro de Punta Arenas forman parte de un registro audiovisual que permite recordar cómo se vivía el invierno de 1990 en la capital regional.

Las imágenes muestran calles y veredas cubiertas de nieve, personas desplazándose con ropa de abrigo y distintos rincones del centro de la ciudad, ofreciendo una mirada a la vida cotidiana en una época en que los inviernos marcaban con fuerza el paisaje urbano.

Además de su valor histórico, el registro permite apreciar la arquitectura, el comercio y otros elementos característicos de Punta Arenas hace más de tres décadas, evidenciando los cambios que ha experimentado la ciudad con el paso del tiempo.

Este tipo de archivos audiovisuales contribuye a preservar la memoria local y permite a quienes vivieron esos años reencontrarse con escenarios familiares, mientras que las nuevas generaciones pueden conocer cómo era la capital de Magallanes durante uno de sus tradicionales inviernos.