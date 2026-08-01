¿QUÉ HACER CUANDO FALLECE UNA MASCOTA? CINCO RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR ESE MOMENTO CON CALMA

1. Date un momento para despedirte.

Si las circunstancias lo permiten, tómate unos minutos para estar con tu mascota. Acariciarla, hablarle o simplemente acompañarla puede ser un primer paso importante para comenzar el duelo.

2. No sientas que debes decidir todo de inmediato.

Cuando una mascota fallece es normal sentirse sobrepasado. Si conoces de antemano las alternativas disponibles, será mucho más fácil tomar decisiones sin la presión que genera el dolor.

3. Habla con los niños con honestidad.

Muchas veces queremos protegerlos, pero explicar lo ocurrido con palabras simples y permitir que participen de la despedida suele ayudarlos a comprender mejor la pérdida y expresar sus emociones.

4. Conserva un recuerdo si así lo deseas.

Cada familia vive el duelo de manera distinta. Para algunos, guardar las cenizas, una fotografía o un recuerdo especial puede transformarse en una forma de mantener vivo el vínculo con su compañero.

5. Busca orientación si tienes dudas.

No siempre sabemos qué hacer cuando una mascota fallece, y eso es completamente normal. Si necesitas información sobre las alternativas disponibles o simplemente orientación para enfrentar ese momento, estamos disponibles para ayudarte y resolver tus dudas con respeto y cercanía.

Despedirse de una mascota nunca será fácil, pero contar con información y apoyo puede hacer que ese momento se viva con mayor tranquilidad y con el respeto que merece un integrante tan importante de la familia.

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