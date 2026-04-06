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6 de abril de 2026

SALUD MENTAL EN INVIERNO: ESPECIALISTA DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

Buenos días región.

psicologaredsalud

Durante la mañana de este lunes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la psicóloga de Red Salud Magallanes, Carolina Rosenfeld, abordó la importancia del cuidado de la salud mental durante la temporada invernal, especialmente en una zona como Magallanes donde la disminución de horas de luz es significativa.

En la instancia, la profesional explicó cómo la estacionalidad y la menor exposición a la luz solar pueden influir directamente en el estado de ánimo de las personas, generando cambios emocionales que pueden derivar en cuadros de desmotivación, tristeza o alteraciones del sueño.

Asimismo, Rosenfeld destacó la relevancia de adoptar medidas preventivas tanto en el ámbito de la salud mental como física, enfatizando que el bienestar integral es clave para enfrentar de mejor manera los meses de invierno. En este sentido, recalcó la importancia de mantener hábitos saludables, como una adecuada alimentación, actividad física regular y espacios de descanso.

Junto con ello, se refirió a la necesidad de realizar controles médicos y exámenes físicos preventivos, los cuales permiten detectar a tiempo posibles enfermedades estacionales que, de no ser tratadas, pueden afectar también la salud mental de las personas.

Finalmente, la psicóloga hizo un llamado a la comunidad a estar atentos a los cambios en el ánimo y a buscar apoyo profesional en caso de ser necesario, reforzando la idea de que el cuidado de la salud mental es fundamental durante todo el año, pero especialmente en periodos de mayor vulnerabilidad como el invierno.



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