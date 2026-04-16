Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de abril de 2026

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

​La convocatoria busca ampliar la participación ciudadana para una histórica celebración.

APERTURA DE INSCRIPCIONES A CARNAVAL DE INVIERNO 2026 (2)

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al proceso de inscripciones para una nueva edición del tradicional Carnaval de Invierno, que este año conmemorará sus 30 años de historia como una de las principales fiestas del sur del país.

El anuncio fue realizado por el alcalde Claudio Radonich, quien destacó el carácter emblemático de esta celebración y el llamado a convocar a la comunidad en su conjunto. "Vamos a cumplir 30 años con este Carnaval de Invierno, una iniciativa impulsada por el exalcalde Carlos González Yaksic, que nació en el año 1996 con 29 carros y 21 murgas. Hoy queremos que quienes participaron en sus inicios vuelvan a ser parte, junto a nuevas generaciones, para seguir consolidando esta fiesta como la más importante del sur de Chile", señaló.

Las inscripciones estarán disponibles desde hoy 15 de abril y se extenderán hasta el 23 de junio a través del sitio web municipal www.puntaarenas.cl donde los interesados deberán descargar las bases, completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos según la categoría de participación.

En esta edición, el evento se desarrollará los días 4 y 5 de julio en la Avenida Costanera del Estrecho, en un recorrido que se extenderá desde calle Croacia hasta Errázuriz, con tribuna oficial en la intersección de Avenida Colón con la costanera. Además, el show de cierre se realizará de manera independiente el viernes 3 de julio en el sector de las letras Punta Arenas.

"Este año vamos a separar el show del carnaval, trasladándolo al día viernes, de tal forma que el sábado y domingo estén completamente dedicados al desfile y a sus protagonistas", explicó el jefe comunal.

Asimismo, Radonich subrayó la importancia de ampliar la convocatoria. "Estamos invitando especialmente a colegios, empresas, instituciones y colonias a sumarse. Queremos que esta sea una verdadera fiesta de la ciudad, donde todos puedan participar y ponerle un sello especial a estos 30 años", agregó.

Por su parte, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, destacó que esta versión busca reforzar el sentido comunitario del carnaval. "Esta es una fiesta que nació desde los vecinos y que el municipio ha impulsado durante tres décadas. Esperamos una participación masiva y diversa, con alianzas entre establecimientos educacionales, organizaciones y empresas", indicó.

El proceso contempla seis categorías de participación: carros alegóricos A y B, comparsas, murgas, batucadas y disfraces, ampliando las opciones respecto de los primeros años del carnaval. El año pasado participaron 59 alegorías, cifra que se espera superar en esta edición aniversario.

Desde el municipio también informaron que los premios aumentaron en un 30% respecto de años anteriores, como una forma de incentivar la participación. En la categoría Carro Alegórico B, el primer lugar alcanzará los $3.250.000, mientras que en Carro Alegórico A, comparsas, murgas y batucadas el primer lugar será de $1.300.000. En tanto, en la categoría disfraz, el premio mayor será de $650.000, contemplando además reconocimientos para segundos y terceros lugares en la mayoría de las categorías.

"Hay un aumento importante en los premios, que más que una competencia, son un incentivo al esfuerzo que realizan vecinos, agrupaciones y organizaciones durante semanas para preparar sus presentaciones", explicó Biskupovic.

El Carnaval de Invierno 2026 espera reunir a miles de vecinos y visitantes en una edición especial que conmemorará sus tres décadas de historia, fortaleciendo la identidad local y proyectando esta tradición como uno de los eventos más representativos de Punta Arenas.

muniporvenir

LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR IMPUGNARÁ LA SENTENCIA LABORAL DEL JUZGADO DE PORVENIR POR EL CASO DE NATALY VIVAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADENA NACIONAL: LOS 5 EJES DEL PROYECTO DE “RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO” DEL PRESIDENTE KAST

Leer Más

El mandatario anunció que los próximos días enviará al Congreso el Proyecto de Ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. Aquí todos detalles y sus puntos clave.

El mandatario anunció que los próximos días enviará al Congreso el Proyecto de Ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. Aquí todos detalles y sus puntos clave.

Proyecto-de-Ley-de-Reconstruccion-y-Desarrollo-Economico-y-Social-1-768x432
nuestrospodcast
inicio Brisas del Estrecho 3_1

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BRISAS DEL ESTRECHO 3, PROYECTO HABITACIONAL QUE BENEFICIARÁ A 87 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
APERTURA DE INSCRIPCIONES A CARNAVAL DE INVIERNO 2026 (2)

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inundacionesliceogm

ACTIVAN PLAN DE ACCIÓN PARA SOLUCIONAR INUNDACIONES EN GIMNASIO DEL LICEO GABRIELA MISTRAL DE PUERTO NATALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
core13042026

ALZA DEL DIÉSEL TENSIONA LA CONECTIVIDAD MARÍTIMA Y PREOCUPA AL CONSEJO REGIONAL DE MAGALLANES