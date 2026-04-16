MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al proceso de inscripciones para una nueva edición del tradicional Carnaval de Invierno, que este año conmemorará sus 30 años de historia como una de las principales fiestas del sur del país.

El anuncio fue realizado por el alcalde Claudio Radonich, quien destacó el carácter emblemático de esta celebración y el llamado a convocar a la comunidad en su conjunto. " Vamos a cumplir 30 años con este Carnaval de Invierno, una iniciativa impulsada por el exalcalde Carlos González Yaksic, que nació en el año 1996 con 29 carros y 21 murgas. Hoy queremos que quienes participaron en sus inicios vuelvan a ser parte, junto a nuevas generaciones, para seguir consolidando esta fiesta como la más importante del sur de Chile", señaló.

Las inscripciones estarán disponibles desde hoy 15 de abril y se extenderán hasta el 23 de junio a través del sitio web municipal www.puntaarenas.cl donde los interesados deberán descargar las bases, completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos según la categoría de participación.

En esta edición, el evento se desarrollará los días 4 y 5 de julio en la Avenida Costanera del Estrecho, en un recorrido que se extenderá desde calle Croacia hasta Errázuriz, con tribuna oficial en la intersección de Avenida Colón con la costanera. Además, el show de cierre se realizará de manera independiente el viernes 3 de julio en el sector de las letras Punta Arenas.

"Este año vamos a separar el show del carnaval, trasladándolo al día viernes, de tal forma que el sábado y domingo estén completamente dedicados al desfile y a sus protagonistas", explicó el jefe comunal.

Asimismo, Radonich subrayó la importancia de ampliar la convocatoria. "Estamos invitando especialmente a colegios, empresas, instituciones y colonias a sumarse. Queremos que esta sea una verdadera fiesta de la ciudad, donde todos puedan participar y ponerle un sello especial a estos 30 años", agregó.

Por su parte, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, destacó que esta versión busca reforzar el sentido comunitario del carnaval. "Esta es una fiesta que nació desde los vecinos y que el municipio ha impulsado durante tres décadas. Esperamos una participación masiva y diversa, con alianzas entre establecimientos educacionales, organizaciones y empresas", indicó.

El proceso contempla seis categorías de participación: carros alegóricos A y B, comparsas, murgas, batucadas y disfraces, ampliando las opciones respecto de los primeros años del carnaval. El año pasado participaron 59 alegorías, cifra que se espera superar en esta edición aniversario.

Desde el municipio también informaron que los premios aumentaron en un 30% respecto de años anteriores, como una forma de incentivar la participación. En la categoría Carro Alegórico B, el primer lugar alcanzará los $3.250.000, mientras que en Carro Alegórico A, comparsas, murgas y batucadas el primer lugar será de $1.300.000. En tanto, en la categoría disfraz, el premio mayor será de $650.000, contemplando además reconocimientos para segundos y terceros lugares en la mayoría de las categorías.

"Hay un aumento importante en los premios, que más que una competencia, son un incentivo al esfuerzo que realizan vecinos, agrupaciones y organizaciones durante semanas para preparar sus presentaciones", explicó Biskupovic.