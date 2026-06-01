CON RÉCORD DE VISITAS EN SU EDIFICIO CENTRAL, ENAP MAGALLANES VIVIÓ UNA ENTRETENIDA JORNADA DEL DÍA DEL PATRIMONIO

​Con una cifra récord de 768 personas, Enap Magallanes desarrolló una nueva jornada del Día Nacional del Patrimonio, actividad cultural que permitió -una vez más- dar a conocer cómo es el proceso de exploración y producción de hidrocarburos; la recepción y elaboración de combustibles de la línea de Refinación y Comercialización(R&C), la composición geológica de la cuenca, la historia de la empresa en la región y su proyección energética.



Durante tres horas, el edificio central en Punta Arenas mantuvo abiertas sus puertas al público este domingo 31 de mayo, recibiendo a una gran cantidad de familias magallánicas, turistas nacionales y extranjeros, además de algunas autoridades, como los seremis de Energía, Marco Antonio Pinto; de Minería, Oscar Basualdo; y de las Culturas, Rodrigo Bravo.

“Como gobierno y como seremi es importante visitar la parte histórica de la región. Enap es una empresa que ha estado marcando los lineamientos regionales y, por ende, es una historia maravillosa que todos deben conocer”, señaló el seremi Pinto. En tanto el seremi de las Culturas, destacó el sentido de inclusión que otorga el edificio de Enap. “Hemos estado en muchos lugares y este, específicamente, lo destaco, porque Enap es una institución que es magallánica, está inserta en la magallaneidad; y este día es loable que no solo porque abran sus puertas, sino porque, además, cuente con espacios para la inclusión, tanto para personas con discapacidad o personas que vienen con sus mascotas. La verdad es que es muy atractivo este panorama y por eso estaba lleno”, afirmó.



Por su parte, el seremi de Minería valoró el legado de generaciones que han permitido el desarrollo energético de Magallanes. “Mis raíces están ligadas a Enap, porque mi papá fue parte de la empresa, me crié en base al trabajo que realizan. Es motivo de orgullo porque el petróleo nació junto con la Minería, hoy en día, ya es de la cartera de Energía, pero destaco la labor de hombres y mujeres que desarrollaron esta actividad para dar un auge a nuestra región”.



La actividad contó con la participación de trabajadores y trabajadoras de Enap, quienes guiaron a las personas por los distintos pisos. En tanto, las charlas fueron encabezadas por el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, quien destacó el interés de la comunidad por disfrutar del patrimonio regional y conocer el quehacer de la empresa. “Estamos muy contentos por la gran recepción que tuvimos este año, con más de 750 personas que llegaron hasta nuestro edificio, donde no solo pueden conocer la historia del edificio, que es el foco de este día del Patrimonio, sino también empaparse de la historia energética de Enap, cómo hemos ido evolucionando en estos 80 años, cómo trabajamos hoy en día, con las técnicas que se requieren; y también nuestra proyección en el desarrollo de los hidrocarburos y de nuevas energías. Agradecemos que la comunidad participe y venga a conocernos”, expresó.



Los visitantes recorrieron algunos de los pisos del edificio, particularmente el primero, cuarto y octavo, siendo este último el que ofrece una vista panorámica de Punta Arenas. “Me pareció muy entretenida la visita, mucha historia, no sabía mucho sobre todo de los combustibles, así que me sirvió para aprender”; “es educativo especialmente para los niños, uno aprende cosas que no sabe, yo vengo de Santiago, así es que es un placer y un honor conocer cosas históricas”; “maravilloso recorrer un edificio que siempre se ha admirado por fuera, explicaciones excelentes y lo mismo el trato de los trabajadores/as”, fueron parte de las impresiones de los asistentes.



