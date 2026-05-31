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31 de mayo de 2026

INVESTIGACIÓN DE LA ARMADA PERMITE AMPLIAR INCAUTACIONES DE DROGAS Y REUNIR NUEVOS ANTECEDENTES EN MAGALLANES

​La indagatoria liderada por la Fiscalía y DIPOLMAR suma 669 cartridges con sustancias ilícitas, además de ketamina, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo asociado a la investigación.

Exitoso operativo DIPOLMAR en MAgallanes 2

La Fiscalía Regional de Magallanes y la Gobernación Marítima de Punta Arenas informaron nuevos avances en la investigación por tráfico ilícito de drogas desarrollada por el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (DIPOLMAR) de la Armada de Chile. La causa, que abarca diligencias en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, continúa en desarrollo y ha permitido ampliar significativamente las incautaciones y antecedentes vinculados a la organización investigada.

Según el balance entregado por las autoridades, la investigación ha permitido detectar distintos mecanismos de abastecimiento, traslado y distribución de sustancias ilícitas hacia la región, incluyendo el uso de encomiendas y diversas modalidades logísticas para ocultar y transportar la droga.

El consolidado de la causa registra la incautación de 669 cartridges contenedores de sustancias ilícitas, entre ellos aceite de cannabis y resina de hachís. De acuerdo con los antecedentes entregados, el avalúo preliminar de estos productos supera los 23 millones de pesos. Además, se suman 59,9 gramos de ketamina, vaporizadores electrónicos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y encomiendas de interés para la investigación.

El gobernador marítimo de Punta Arenas destacó que las nuevas diligencias han permitido fortalecer los antecedentes respecto de la estructura investigada, mientras que el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, valoró el trabajo conjunto desarrollado entre la Armada, la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público para profundizar las líneas investigativas.

Por su parte, el fiscal Felipe Aguirre destacó el trabajo realizado por DIPOLMAR, señalando que las diligencias permitieron identificar a personas vinculadas a una de las mayores incautaciones registradas en esta causa y anticipar el ingreso de nuevos cargamentos mediante sistemas de encomienda. Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas diligencias para determinar otras responsabilidades y posibles vínculos con redes de abastecimiento de drogas.

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