DETIENEN A HOMBRE ACUSADO DE FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS AGRESIÓN A CONVIVIENTE EN PUNTA ARENAS

Durante la jornada del jueves 28 de mayo, cerca del mediodía, personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un domicilio ubicado en Pasaje Tomás Rogers, luego de recibir una alerta emanada desde la Central de Comunicaciones (CENCO) por una denuncia asociada a un presunto caso de femicidio frustrado.

Al llegar al lugar, funcionarios policiales se entrevistaron con la víctima, quien relató que momentos antes había sostenido una discusión con su conviviente, situación que derivó en una agresión física. Según su testimonio, el hombre la golpeó, la lanzó sobre una cama y posteriormente le habría apretado el cuello con ambas manos, intentando asfixiarla.

La mujer logró zafarse de la agresión, mientras que el sujeto huyó del lugar con rumbo desconocido.

Tras la denuncia, Carabineros activó los protocolos de atención, protección y contención para la víctima, iniciando además diligencias destinadas a ubicar al presunto agresor.

Las labores investigativas permitieron que cerca de las 20:00 horas, personal de la Sección Especializada OS9 lograra dar con el paradero del imputado, identificado con las iniciales J.J.A.V., correspondiente a un hombre adulto, quien fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

El sujeto pasó a control de detención este viernes 29 de mayo, instancia en la que enfrentó cargos por el delito de femicidio frustrado.

Desde la institución policial reiteraron el llamado a denunciar hechos de violencia intrafamiliar y de género, enfatizando la importancia de activar oportunamente las redes de apoyo y protección para las víctimas.