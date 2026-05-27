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27 de mayo de 2026

COLEGIO DE PROFESORES ASEGURA QUE REBAJA EN PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN, DAÑA DIRECTAMENTE DERECHOS SOCIALES DE LOS CHILENOS.

​El líder gremial docente cuestionó “yo le pregunto al señor presidente de la República, al señor ministro de Hacienda, si esa disminución es no afectar los derechos sociales, ¿qué es? Usted dijo, señor presidente, en su campaña que no se tocarían los derechos sociales y los están afectando con rebajas importantes”.

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Tras conocerse el recorte fiscal por parte de Hacienda, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile AG, señaló a través de su Presidente Nacional, Mario Aguilar Arévalo, que “las rebajas presupuestarias que ha confirmado el ministro de Hacienda tienen un impacto enorme en lo social: salud, vivienda, educación, trabajo y previsión social, son precisamente las áreas más afectadas”.

El líder gremial docente cuestionó “yo le pregunto al señor presidente de la República, al señor ministro de Hacienda, si esa disminución es no afectar los derechos sociales, ¿qué es? Usted dijo, señor presidente, en su campaña que no se tocarían los derechos sociales y los están afectando con rebajas importantes”.

Mario Aguilar Arévalo detalló “en el caso de Educación estamos hablando de un 1.3%, significa casi 200 mil millones de pesos. Eso tiene un impacto enorme, tiene consecuencias concretas sobre el trabajo que se pueda realizar con los niños, niñas, adolescentes de nuestro país. Esto impacta directamente en las escuelas y colegios de Chile, en los jardines infantiles y en las universidades”.

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores ejemplificó “el presupuesto para infraestructura en el SLEP Santiago baja casi a un 20% o menos del 20% del que tenía asignado originalmente. En una comuna donde los colegios se caen a pedazos, en la que hay grandes necesidades, rebajar a un 20% o menos del presupuesto disponible para infraestructura, va a tener un impacto muy negativo”.

Por último, Mario Aguilar Arévalo, solicitó “al señor presidente de la República y al señor ministro de Hacienda, que se deje sin efecto una rebaja tan grande que tiene un impacto tan severo sobre los derechos sociales. Tocar la salud, la educación, la vivienda, la previsión social es dañar directamente a la gran mayoría de los chilenos y chilenas”.



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