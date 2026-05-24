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24 de mayo de 2026

EXPERTOS DE LA U. DE CHILE ALERTAN QUE DISMINUCIÓN DE ABEJAS AMENAZA LA BIODIVERSIDAD Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

​Académicos advirtieron que el cambio climático, los pesticidas y la pérdida de bosque nativo están afectando gravemente a los polinizadores en Chile.

ABEJAS

En el marco del Día Mundial de las Abejas, especialistas de la Universidad de Chile alertaron sobre el impacto ambiental y alimentario que podría generar la disminución de polinizadores en el país, fenómeno asociado al cambio climático, el uso intensivo de pesticidas y la destrucción de ecosistemas nativos.

Los expertos advirtieron que la desaparición de las abejas no solo afecta la producción agrícola de frutas y cultivos como cerezas, paltas, arándanos y manzanas, sino que también compromete la biodiversidad y el equilibrio ecológico de numerosos ecosistemas.

Según cifras del Sistema Oficial de Información Pecuaria (SIPEC), actualmente existen más de 1,1 millones de colmenas registradas y cerca de 5.700 apicultores en Chile. Durante 2024, el país exportó más de 4.100 toneladas de miel, generando ingresos por USD 14,7 millones.

El académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, Edwar Fuentes Pérez, explicó que la polinización realizada por las abejas resulta esencial para la reproducción de plantas silvestres y cultivos agrícolas, permitiendo mantener la diversidad genética y las cadenas alimentarias.

Especialistas también manifestaron preocupación por la pérdida del bosque esclerófilo de la zona central, ecosistema donde habitan especies como quillayes, boldos, peumos y arrayanes, fundamentales para la alimentación de las abejas. La expansión urbana, los monocultivos, incendios forestales y la megasequía han debilitado esta relación ecológica.

Los investigadores recordaron además que Chile alberga más de 460 especies de abejas nativas, muchas de ellas esenciales para la polinización de flora endémica y actualmente amenazadas por agroquímicos, fragmentación de hábitats y escasez hídrica.

Desde la academia insistieron en que la protección de los polinizadores debe transformarse en una prioridad ambiental y agrícola, considerando que su desaparición podría afectar directamente la producción de alimentos y la estabilidad de ecosistemas completos.


turberaskarukinka

TURBERAS DE KARUKINKA: GUARDIANES NATURALES DEL CARBONO Y LA BIODIVERSIDAD EN EL SUR DE CHILE

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