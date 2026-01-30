MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INGRESÓ A LA RED DE BIODIVERCIUDADES EN FORO INTERNACIONAL DE CAF

La Municipalidad de Punta Arenas firmó oficialmente su ingreso a la Red de BiodiverCiudades, iniciativa impulsada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

El encuentro reunió a autoridades, científicos y líderes de todo el mundo, y contó con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, además de gobernadores y alcaldes de la región. En este contexto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue panelista en la mesa "Ecosistema Subnacional: Factor de crecimiento económico y sostenibilidad para la región", donde compartió la experiencia del extremo sur de Chile en materia de liderazgo climático y protección ambiental.

Al respecto, el alcalde Claudio Radonich señaló: "Nuestra ciudad forma parte, a partir de hoy, de una red muy importante de biodiversidad. Realizamos un trabajo relevante desde la Antártica y desde el continente, que ha sido reconocido en muchas instancias fuera de nuestro país. Hoy suscribimos, junto a Vitacura, Maipú, Puerto Montt y Huechuraba, esta integración formal a una red en la que estamos colaborando activamente".

El jefe comunal agregó que, pese al tamaño de la ciudad, Punta Arenas cumple un rol clave en el cuidado del medio ambiente: "Aunque somos pequeños, tenemos un rol importante en la protección del medio ambiente. Esta red, bajo el amparo de CAF, nos permite compartir nuestra experiencia desde el sur de Chile con toda América Latina, en un foro que ha reunido a presidentes, alcaldes, científicos y premios Nobel de todo el mundo", indicó Radonich.

La Red de BiodiverCiudades promueve un modelo de desarrollo urbano que integra la biodiversidad como eje central de la planificación, no solo desde una mirada de conservación ambiental, sino como una estrategia de desarrollo sostenible e inclusivo.

Para los municipios que forman parte de esta red, la adhesión implica un compromiso político y técnico de largo plazo, incorporando la biodiversidad en instrumentos de planificación como el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), planes reguladores y proyectos urbanos. Además, permite acceder a apoyo técnico especializado, cooperación internacional e intercambio de experiencias con otras ciudades de América Latina y el Caribe, fortaleciendo las capacidades municipales en gestión ambiental y planificación urbana.

Asimismo, la pertenencia a la Red de BiodiverCiudades entrega visibilidad y posicionamiento estratégico, mejorando el perfil de las comunas para postular a financiamiento internacional, cooperación y proyectos piloto, y reforzando el liderazgo local en la agenda climática y de biodiversidad.

En el caso de Punta Arenas, el ingreso a la red tiene un significado especialmente estratégico. La ciudad se emplaza en la Región Subantártica de Magallanes, uno de los territorios más prístinos del planeta, que alberga ecosistemas clave como humedales urbanos, turberas, estepa patagónica, bosques subantárticos y ecosistemas costeros.

Esta incorporación es coherente con políticas e iniciativas que ya se desarrollan en la comuna, como el PACCC comunal, las estrategias de sostenibilidad y educación ambiental, y programas como PUQ 30/30, liderazgo climático y economía circular, permitiendo ordenar, potenciar y proyectar internacionalmente estos esfuerzos.