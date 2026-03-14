INFLUENCER DENUNCIA EXTRACCIÓN DE TURBERAS EN ÚLTIMA ESPERANZA Y ALERTA SOBRE SU IMPACTO AMBIENTAL

A través de sus plataformas digitales, el influencer mostró imágenes desde una turbera en la provincia de Última Esperanza, explicando que estos ecosistemas funcionan como una especie de “esponja natural” que almacena grandes cantidades de agua y actúa como uno de los principales sumideros de carbono del planeta. Según explicó, las turberas cumplen un rol clave en la regulación del clima y en la retención de recursos hídricos.

En su registro audiovisual, Vergara también exhibe sacos de turba que, según señala, serían retirados de la zona mediante camiones. En el video, plantea su preocupación por la extracción de este material, indicando que la regeneración de las turberas es extremadamente lenta y que su explotación puede provocar daños ambientales de largo plazo.

De acuerdo con diversos estudios científicos, las turberas se forman a lo largo de miles de años mediante la acumulación de materia orgánica en ambientes húmedos. Se estima que su crecimiento puede ser de apenas un milímetro por año, por lo que la extracción de grandes volúmenes implica la pérdida de siglos o incluso milenios de formación natural.

La situación expuesta en el video ha vuelto a poner en discusión la importancia de proteger estos ecosistemas presentes en distintas zonas de la Patagonia, incluyendo la Región de Magallanes, donde las turberas cumplen un rol relevante tanto para la biodiversidad como para el equilibrio climático global.





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