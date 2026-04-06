SENADOR KUSANOVIC DENUNCIA DESEMBARCO ILEGAL DE TURISTAS Y FALTA DE FISCALIZACIÓN EN LA ZONA AUSTRAL

​El senador Alejandro Kusanovic denunció graves irregularidades en el desembarco de turistas extranjeros en la zona de los fiordos y canales australes, particularmente en sectores como Caleta María, Fiordo Parry y el área de Jackson, acusando una preocupante falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes.

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El parlamentario señaló que existe incumplimientos a la normativa vigente que prohíbe el cabotaje de pasajeros en embarcaciones de menos de 400 pasajeros, además de cuestionar la laxitud en la entrega de permisos por parte de autoridades medioambientales.

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Según relatan operadores turísticos que trabajan en la zona, se han registrado situaciones alarmantes: “Me interné en el Fiordo Parry y me encontré con un crucero de gran tamaño desembarcando pasajeros, incluso equipado con helicóptero. Posteriormente, en el sector de Jackson —zona protegida donde a los operadores locales prácticamente se les impide el desembarque con pequeños grupos— habían cerca de 200 turistas extranjeros desembarcando sin mayores restricciones”, indicó el empresario magallánico Alejandro Solo de Zaldívar.

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El senador calificó estos hechos como “graves” y advirtió que reflejan una desigualdad en la aplicación de la normativa, acusando que: “Mientras hay operadores nacionales a los que se le imponen estrictas limitaciones, por otro lado, tenemos embarcaciones extranjeras que operan sin cumplir las leyes chilenas, desplazándose por nuestros fiordos y canales sin los controles correspondientes”, afirmó.

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Asimismo, informó que ya realizó una denuncia ante la autoridad marítima, acusando que embarcaciones con capacidad inferior a 400 pasajeros están operando irregularmente, vulnerando la Ley 21.774 que modificó recientemente el cabotaje marítimo y que prohíbe explícitamente este tipo de operaciones en la Zona Austral.

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“El incumplimiento de esta ley frena el desarrollo de nuestra industria marítima regional y nacional. Por lo tanto, es imperativo que la DIRECTEMAR, a través de la Gobernación Marítima, ejerza sus facultades de fiscalización”, enfatizó.

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El parlamentario también llamó la atención sobre el rol del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), señalando que “sus autorizaciones administrativas no pueden estar por sobre la ley. Deben actuar con responsabilidad y pleno conocimiento del marco legal vigente antes de emitir permisos”. En ese sentido, el legislador recordó que cualquier actividad comercial que se realiza en Chile se tiene que hacer con apego a las normas de territorio chileno.

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Finalmente, Kusanovic hizo un llamado a las autoridades a actuar con mayor rigor y coherencia: “Es hora de terminar con las interpretaciones antojadizas y aplicar la normativa vigente de cabotaje de pasajeros , la cual no permite realizar actividades económicas durante el tránsito, menos el descenso de pasajeros que no sea exclusivamente entre puertos nacionales. Esto termina vulnerando “el paso inocente” que afecta directamente a las comunidades locales y aquellas empresas nacionales que pagan sus impuestos y cumplen con la normativa vigente” concluyó.

