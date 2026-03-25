Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de marzo de 2026

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DENUNCIA MICROBASURALES EN ZONAS TURÍSTICAS DE PUERTO WILLIAMS

En paralelo, desde el municipio informaron que maquinarias municipales ya realizaron labores de limpieza en los sectores afectados, retirando los residuos detectados.

microbasuraleswilliams

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, denunció la aparición de microbasurales en distintos puntos turísticos de la comuna.

Según advirtió la autoridad comunal, en estas áreas se ha detectado el abandono de residuos de gran tamaño, como colchones, sillones y escombros, los que afectan tanto el entorno natural como la imagen de uno de los destinos más australes del mundo.

El edil manifestó su preocupación por este tipo de prácticas, señalando que se trata de espacios de alto valor turístico y ambiental, frecuentados tanto por residentes como por visitantes, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana.

En esa línea, la autoridad precisó que el municipio cuenta con alternativas para la correcta disposición de residuos.

"Tenemos puntos limpios, hay batea y se hace recolección los días jueves. Si ven vehículos botando basura que no corresponde, por favor identifíquenlos y háganlo saber a los inspectores municipales o a la alcaldía", expresó Fernández.

En paralelo, desde el municipio informaron que maquinarias municipales ya realizaron labores de limpieza en los sectores afectados, retirando los residuos detectados.

En ese contexto, el alcalde instó a la comunidad a hacer un uso adecuado de estos servicios y a denunciar este tipo de situaciones, con el fin de evitar la proliferación de focos de basura en áreas de interés turístico

PL 3

ALCALDE Y CONCEJALES VISITAN TERRENO DONDE SE EMPLAZARÍA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO POR PRESUNTA DESGRACIA EN COSTANERA DEL ESTRECHO

Leer Más

​Operativo de la Policía Marítima se desplegó iniciado el 25 de marzo en sector letras “Punta Arenas”.

​Operativo de la Policía Marítima se desplegó iniciado el 25 de marzo en sector letras “Punta Arenas”.

autoridad maritima puq
nuestrospodcast
rodolfo guajardo barría

JOSÉ RODOLFO GUAJARDO BARRÍA ASUME COMO SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL PRESIDENTE KAST

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
microbasuraleswilliams

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DENUNCIA MICROBASURALES EN ZONAS TURÍSTICAS DE PUERTO WILLIAMS

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
uachantartica

ACADÉMICOS UACH PARTICIPAN DE EXPEDICIÓN CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
no+zonadesacrificios

MARCHA EN PUNTA ARENAS SE SUMO A CONVOCATORIA NACIONAL CONTRA RETIRO DE DECRETOS AMBIENTALES