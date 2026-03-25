ALCALDE DE CABO DE HORNOS DENUNCIA MICROBASURALES EN ZONAS TURÍSTICAS DE PUERTO WILLIAMS

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, denunció la aparición de microbasurales en distintos puntos turísticos de la comuna.

Según advirtió la autoridad comunal, en estas áreas se ha detectado el abandono de residuos de gran tamaño, como colchones, sillones y escombros, los que afectan tanto el entorno natural como la imagen de uno de los destinos más australes del mundo.

El edil manifestó su preocupación por este tipo de prácticas, señalando que se trata de espacios de alto valor turístico y ambiental, frecuentados tanto por residentes como por visitantes, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana.

En esa línea, la autoridad precisó que el municipio cuenta con alternativas para la correcta disposición de residuos.

"Tenemos puntos limpios, hay batea y se hace recolección los días jueves. Si ven vehículos botando basura que no corresponde, por favor identifíquenlos y háganlo saber a los inspectores municipales o a la alcaldía", expresó Fernández.

En paralelo, desde el municipio informaron que maquinarias municipales ya realizaron labores de limpieza en los sectores afectados, retirando los residuos detectados.

En ese contexto, el alcalde instó a la comunidad a hacer un uso adecuado de estos servicios y a denunciar este tipo de situaciones, con el fin de evitar la proliferación de focos de basura en áreas de interés turístico