COMUNIDAD DE CABO DE HORNOS PARTICIPA ACTIVAMENTE EN SIMULACRO REGIONAL DE SISMO Y TSUNAMI

Al igual que en gran parte de la región, en la comuna de Cabo de Hornos se realizó el simulacro de sismo y tsunami, ejercicio masivo coordinado por Senapred, y que buscó evaluar la capacidad de respuesta de la población y la efectividad de protocolos de organismos de emergencia ante estos eventuales siniestros.

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A partir de las 11:00 horas de este jueves, la comunidad recibió en sus teléfonos celulares la activación por mensajería del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE). Simultáneamente, los organismos de apoyo se desplegaron en terreno activando sus sistemas sonoros para simular un terremoto y posteriormente orientar a la comunidad hacia los puntos de encuentro en las tres zonas de la comuna donde hubo participación: Puerto Williams, Puerto Toro y Caleta 2 de Mayo, en Yendegaia.

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En el caso de la capital provincial, las autoridades se reunieron en uno de los puntos designados por el organismo, para analizar las implicancias de este despliegue masivo que incluyó coordinación entre el propio Senapred, Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Carabineros, Bomberos, Hospital Comunitario Cristina Calderón y Policía de Investigaciones.

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El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la activa participación de la comunidad y valoró el trabajo de todas las instituciones involucradas en este evento, tanto del sector público como el privado. "Reconocemos el trabajo que se realizó, fue una evacuación muy tranquila, muy expedita. En menos de cinco minutos ya estábamos todos evacuando. Agradecemos la participación de toda la comunidad, porque debemos estar preparados frente a una eventualidad que esperamos que nunca ocurra", sostuvo la máxima autoridad provincial.

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Por su parte, la encargada provincial de Senapred en Antártica Chilena, Catalina Epull, comentó que el simulacro en la zona más austral de la región se efectuó exitosamente. "El balance fue bastante positivo, ya que se vio compromiso de las instituciones públicas y privadas, de distintos locales comerciales también y de los jardines infantiles, colegios, todos participaron muy activamente (...). Éstas son instancias claves para poder fortalecer la preparación comunitaria, para ayudar a tener poblaciones más resilientes y es un proceso que entrena a la población, y así poder mejorar nuestros tiempos de respuesta ante una emergencia real", manifestó.

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En tanto, la alcaldesa (s) de la comuna de Cabo de Hornos, Johanna Cárdenas, recalcó la participación de la comunidad y la rapidez de la evacuación. "Todos estuvieron acorde a lo que se programó previamente. Como municipalidad realizamos las gestiones y reuniones previas para llegar a un gran evento que incluyó una evacuación ordenada, rápida, de aproximadamente 15 minutos y todo funcionó bastante bien. Nosotros tenemos nuestro plan comunal de emergencia activo, siempre estamos revisándolo, también viendo las mejoras con nuestra coordinadora de Senapred, por lo que todo funcionó tal cual como está en el plan", mencionó.

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Participantes evalúan positivamente el simulacro





Una de las instituciones que tuvo una participación activa y masiva en este simulacro, fue el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths. Su director, Néstor Ríos Cardoza, detalló que gran parte de su comunidad educativa estuvo presente, incluyendo a docentes, paradocentes y estudiantes de distintos niveles. "Fue una evacuación bastante rápida, fue muy bien organizada desde el interior, Se diseñó una salida por las distintas áreas del colegio, por lo tanto, el proceso fue muy fluido (...). Creemos que esto es una necesidad, sobre todo en una zona como ésta que está en riesgo permanente, ojalá esto se haga por lo menos una vez más el segundo semestre, porque es una educación cívica también. Creemos que está complementado con lo que se trabaja en forma sistemática dentro del colegio en términos de seguridad y autocuidado. Es muy importante y necesario", dijo.

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Los trabajadores que actualmente se encuentran ejecutando las obras de la segunda etapa del muelle multipropósito en Puerto Williams, también participaron en esta actividad. El personal debió evacuar desde el borde costero hasta uno de los puntos de encuentros ubicados en calle Capdeville, a 30 metros sobre el nivel del mar. El ingeniero en prevención de riesgos de esta obra, Mauricio Lara comentó que "evacuar la obra completa fue una buena práctica, porque así tenemos información sobre el tiempo de reacción en caso de que suceda alguna catástrofe natural. La evacuación fue tranquila, la gente salió por la vía que estaba predeterminada y llegamos a calle Capdeville, sin novedades", detalló.

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Cabe destacar que este simulacro regional de sismo y tsunami incluyó a la comuna de Cabo de Hornos, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Timaukel. Durante la jornada, un contingente de 106 evaluadores se desplegó en diversos puntos para supervisar las 54 vías de evacuación y 38 puntos de encuentro habilitados en la zona. Este simulacro permitió identificar fortalezas y brechas en los instrumentos de gestión de emergencia, evaluando dimensiones como los tiempos de desplazamiento, el comportamiento de las autoridades locales y los servicios de emergencia, pero por sobre todo de la comunidad.