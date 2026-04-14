AUTORIDADES AFINAN DETALLES PARA SIMULACRO EN PUERTO NATALES CON ALERTA SAE Y EVACUACIÓN COSTERA PARA ESTE 16 DE ABRIL

Puerto Natales se prepara para un importante simulacro regional de emergencia que se desarrollará este jueves 16 de abril a las 11:00 horas, instancia que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante eventuales situaciones de riesgo.

La coordinación del ejercicio reunió a diversas instituciones, entre ellas la Delegación Presidencial, Armada, Carabineros, PDI, Cruz Roja, SENAPRED y Bomberos, quienes afinaron los detalles para garantizar un desarrollo ordenado y efectivo de la actividad.

Durante el simulacro se activarán sirenas y se enviará una alerta SAE a los teléfonos móviles. Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a quienes se encuentren en el borde costero, a evacuar con calma hacia las zonas de seguridad establecidas.

Asimismo, se recomendó a los vecinos participar activamente, portar su kit de emergencia e incluir a sus mascotas dentro del plan familiar, destacando que este tipo de ejercicios permite poner en práctica protocolos y mejorar la preparación ante emergencias reales.