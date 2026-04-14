14 de abril de 2026
AUTORIDADES AFINAN DETALLES PARA SIMULACRO EN PUERTO NATALES CON ALERTA SAE Y EVACUACIÓN COSTERA PARA ESTE 16 DE ABRIL
La actividad se realizará este jueves 16 de abril a las 11:00 horas con participación ciudadana.
Puerto Natales se prepara para un importante simulacro regional de emergencia que se desarrollará este jueves 16 de abril a las 11:00 horas, instancia que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad ante eventuales situaciones de riesgo.
La coordinación del ejercicio reunió a diversas instituciones, entre ellas la Delegación Presidencial, Armada, Carabineros, PDI, Cruz Roja, SENAPRED y Bomberos, quienes afinaron los detalles para garantizar un desarrollo ordenado y efectivo de la actividad.
Durante el simulacro se activarán sirenas y se enviará una alerta SAE a los teléfonos móviles. Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a quienes se encuentren en el borde costero, a evacuar con calma hacia las zonas de seguridad establecidas.
Asimismo, se recomendó a los vecinos participar activamente, portar su kit de emergencia e incluir a sus mascotas dentro del plan familiar, destacando que este tipo de ejercicios permite poner en práctica protocolos y mejorar la preparación ante emergencias reales.
Un escenario marcado por la incertidumbre fue el que se instaló en el pleno del Consejo esta tarde, tras la exposición de TABSA sobre el sostenido incremento en el precio del diésel y sus consecuencias en la conectividad marítima.
Un escenario marcado por la incertidumbre fue el que se instaló en el pleno del Consejo esta tarde, tras la exposición de TABSA sobre el sostenido incremento en el precio del diésel y sus consecuencias en la conectividad marítima.