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27 de mayo de 2026

CHOMALI VALORA ENCÍCLICA DE LEÓN XIV Y ASEGURA QUE IA "JAMÁS SE VA A EQUIPARAR A LA INTELIGENCIA HUMANA"

"Hay un abismo infinito entre ellos, porque la inteligencia artificial no ama, no sufre, no piensa y, lo más grave de todo, no tiene conciencia moral", afirmó el cardenal en Cooperativa.

cardenalchomali

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, valoró en Cooperativa la publicación de Magnífica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, asegurando que el documento no busca demonizar la inteligencia artificial (IA), sino que reconocer sus limitaciones fundamentales frente a la condición humana.

"Jamás se va a equiparar la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Jamás. Hay un abismo infinito entre ellos, porque la inteligencia artificial no amano sufreno piensa ylo más grave de todono tiene conciencia moral", cuestionó el religioso en entrevista con Lo que Queda Del Día.

Según explicó, este tipo de inteligencia "puede tomar una decisión sin saber la consecuencia que puede tener eso para las personas".

Chomali también afirmó que este documento no es una reacción espontánea, sino un plan deliberado que vincula el presente tecnológico con la historia de la Iglesia Católica.

"Cuando fue elegido el papa León XIV, tuvimos una cena los cardenales y yo me senté en su mesa y le pregunté que por qué se había llamado León XIV, y me dijo: 'Porque estamos viviendo una era de la inteligencia artificial que trae un cambio absoluto en la vida social, en la vida económica, en la vida de las personasy fue lo mismo que hizo León XIII con la encíclica Rerum Novarum con la Revolución Industrial'", comentó el cardenal.

Un poder sin precedentes sobre el hombre

Para el Vaticano, el avance de la IA representa un desafío mayor al de cualquier tecnología previa y Chomali subrayó que la encíclica aborda de forma extraordinaria el riesgo de que el ser humano pierda su lugar central.

Detalló que uno de los puntos se plantea que "nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, es decir, nunca el hombre tiene tanto poder respecto del propio hombre, lo cual puede ser fuente de mucha manipulación".

La Magnífica Humanitas se presenta así como una brújula ética para una nueva era, buscando que la técnica no se convierta en un fin en sí mismo, sino en un instrumento para el bien común.

El arzobispo de Santiago enfatizó que "el papa tenía en su corazón este tema desde hace mucho tiempo" y que su postura implica una revisión profunda de los ámbitos educativo y político.

El riesgo de la deshumanización

Uno de los puntos más sensibles abordados por el cardenal es cómo la IA puede alterar la percepción de la verdad y la autonomía personal.

Según explicó en Cooperativa, "el problema que dice la encíclica es que vamos a perder libertad y la verdad va a quedar cuestionada, porque no se va a poder distinguir qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, qué es lo que realmente existe, qué es lo que no existe".

Fuente: cooperativa.cl 



vaticannews

EDITOR DE VATICAN NEWS ABORDÓ EL LEGADO PASTORAL Y COMUNICACIONAL DEL PAPA LEÓN XIV

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