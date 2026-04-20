PADRE MARCOS BUVINIC ANALIZA CHOQUE ENTRE EL PAPA LEÓN XIV Y DONALD TRUMP EN MEDIO DE CRISIS INTERNACIONAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el sacerdote diocesano Padre Marcos Buvinic abordó la tensión internacional entre el Papa León XIV y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y el uso de la religión en el discurso político.

El sacerdote partió señalando la gravedad del escenario actual, destacando que “las celebraciones de semana santa no pudieron realizarse en Jerusalén por los bombardeos, hace siglos que no pasaba esto, esto es producto de la guerra en medio oriente que es una locura, una guerra que Israel y EE.UU. han emprendido de un modo absoluto”. En ese contexto, cuestionó también el tono de algunas declaraciones del exmandatario estadounidense, indicando que “hemos escuchado afirmaciones destempladas fuera de lugar del presidente Trump que dijo que si Iran no se sometía a su propósito el arrasaría con toda esa civilización”.

Respecto al rol del Sumo Pontífice, Buvinic enfatizó que “el Papa Leon XIV dijo que eran inaceptables ese tipo de declaraciones, el Papa hace lo que le corresponde que es buscar la paz buscar la forma de entendimiento entre los estados entre los países”. A su juicio, la postura del líder de la Iglesia Católica responde a su misión fundamental en medio de los conflictos internacionales.

Asimismo, el sacerdote abordó las críticas que Trump dirigió al Papa, señalando que “Trump dijo que el papa es una persona débil frente al terrorismo y alguien pésimo en temas internacionales y políticos”, agregando que “estos ataques de Trump al papa parecen parte de su estrategia en que todos se sometan a su poder”.

Finalmente, destacó la firmeza del pontífice frente a estas declaraciones, subrayando que “el Papa Leon XIV dijo que no le tiene miedo a trump”, en un escenario donde, según planteó, se vuelve clave reforzar el diálogo y evitar la instrumentalización de la religión en la política internacional.

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