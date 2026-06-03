OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES INICIA ESTUDIO DE PROFUNDIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL SECTOR EÓLICO

El Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, se encuentra desarrollando un nuevo Estudio de Profundización de Ocupaciones (POC), iniciativa que analiza en detalle las características, dinámicas y requerimientos del mercado laboral. En esta versión, el estudio se enfoca en la industria eólica.



La investigación contempla el desarrollo de entrevistas semiestructuradas y grupos focales a nivel nacional, con participación de representantes del sector productivo, del sistema formativo y de trabajadores vinculados a la industria, con el objetivo de levantar evidencia cualitativa sobre los procesos de trabajo, requerimientos de competencias y trayectorias laborales asociadas a estas ocupaciones.



En este contexto, se seleccionaron tres perfiles laborales pertenecientes al sector eólico del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) del Ministerio de Energía, que permiten abordar distintos niveles de complejidad y especialización en la operación y mantenimiento de parques eólicos, y que actualmente no están incorporados en el catálogo de ChileValora:



Ayudante de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eólicas

Montajista y Mantenedor de Instalaciones de Parque Eólico

Especialista en Mantenimiento de Aerogenerador



La priorización de estos perfiles responde a criterios de pertinencia regional, proyección productiva y demanda futura de capital humano en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta selección fue realizada de manera colaborativa con ChileValora y validada por el Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) de Energía y Suministros.



El Seremi de Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró este Estudio de Profundización de Ocupaciones impulsado por el Observatorio Laboral de Magallanes: “Permite anticipar las necesidades de talento que demandarán las industrias con mayor proyección en nuestra región. La energía eólica representa una oportunidad concreta para diversificar nuestra matriz productiva y generar empleos de calidad, por lo que resulta fundamental contar con información actualizada sobre los perfiles laborales, las competencias requeridas y las trayectorias de formación asociadas a este sector. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que favorezcan la empleabilidad y el desarrollo de capital humano en sectores estratégicos para el crecimiento de Magallanes y de la Antártica Chilena", puntualizó.



El coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara, señaló que “los perfiles que se analizarán en este estudio han sido definidos en coordinación con ChileValora, con el objetivo de aportar a su proyección en procesos de estandarización. De esta forma, buscamos generar evidencia que pueda ser aplicable para la certificación laboral y la adecuación de la oferta formativa, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional”.



Los estudios POC del Observatorio Laboral de Magallanes se han desarrollado de manera sostenida en los últimos años, abordando sectores estratégicos como energías renovables, logística portuaria, gestión de inclusión y el ámbito de cuidados en la región. Estas publicaciones que se encuentran disponibles en la página web del Observatorio Laboral de Magallanes https://portal.inacap.cl/observatorio-laboral/magallanes/estudios-de-profundizacion-de-ocupaciones

El estudio contempla su finalización a fines del mes de julio.



