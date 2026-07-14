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14 de julio de 2026

REGISTRO PESQUERO ARTESANAL: SERNAPESCA INFORMA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRAMITACIONES VINCULADAS A PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN INICIADO POR SUBPESCA

La medida responde al proceso de invalidación iniciado por Subpesca, tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República respecto de la resolución que permitió la incorporación de nuevos registros en determinadas pesquerías artesanales.

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El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informa que, en el marco del procedimiento de invalidación iniciado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) respecto de la resolución exenta N° 2.563 de 2025, se suspenderá temporalmente la tramitación de determinadas solicitudes asociadas al Registro Pesquero Artesanal (RPA).

 

La medida responde al proceso de invalidación iniciado por Subpesca, tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República respecto de la resolución que permitió la incorporación de nuevos registros en determinadas pesquerías artesanales.

 

La suspensión afecta únicamente las solicitudes de sustitución de embarcación y de reemplazo voluntario de inscripción correspondientes a las pesquerías incluidas en la mencionada resolución. En tanto, el resto de las tramitaciones del Registro Pesquero Artesanal continuará desarrollándose con normalidad.

 

Esta decisión busca facilitar el desarrollo del procedimiento de invalidación y evitar eventuales complicaciones derivadas de transferencias de embarcaciones asociadas a inscripciones realizadas al amparo de la respectiva resolución. En este contexto, dichas transferencias no serán autorizadas mientras se desarrolla el proceso.

 

Sernapesca también informa que las armadoras y armadores artesanales, junto con sus embarcaciones, que hayan incorporado nuevas pesquerías o especies a sus inscripciones en el Registro Pesquero Artesanal como consecuencia de la implementación de la resolución exenta N° 2.563 de 2025, podrán continuar desarrollando actividades extractivas sobre esos recursos hasta que concluya el procedimiento administrativo de invalidación.

 

El Servicio mantendrá informados a las y los usuarios respecto de cualquier actualización relacionada con este proceso, reafirmando su compromiso con la correcta aplicación de la normativa pesquera y la certeza jurídica para el sector artesanal.

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