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21 de marzo de 2026

REGISTRAN POR PRIMERA VEZ ALIMENTACIÓN SINCRONIZADA DE TRES BALLENAS FIN

​Registro fue captado por cámaras instaladas en el dorso de ballenas durante una investigación científica en el Archipiélago de Humboldt.

ballena

​Un registro inédito permitió observar a tres ballenas Fin alimentándose de forma sincronizada en aguas del Archipiélago de Humboldt.

El video muestra cómo los cetáceos inflan sus surcos ventrales al tomar grandes bocados de agua cargada de kril, permitiendo observar este comportamiento desde la perspectiva de los propios animales.

Según los investigadores, este tipo de eventos evidencia la alta productividad del ecosistema marino en la zona del Archipiélago de Humboldt y el cañón submarino de Isla Chañaral, destacando la importancia de su protección.

El registro fue captado en noviembre de 2025 como parte de una investigación científica realizada con permisos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

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