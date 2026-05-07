SERNAC JUNTO A SEREMI DE ECONOMÍA Y SEC FISCALIZAN EL COMERCIO DE PUNTA ARENAS PREVIO AL “DÍA DE LA MADRE”

​La Seremi de Economía, el SERNAC y la SEC realizaron una acción de fiscalización al comercio en la ciudad de Punta Arenas, con el propósito de verificar que se respeten los derechos de los consumidores, en el marco del “Día de la Madre”, que se celebra este domingo 10 de mayo.



Esta acción fiscalizadora presencial está enfocada principalmente en la venta de productos de cuidado personal y electrónicos, debido a que son habitualmente los regalos favoritos elegidos por las personas para celebrar y saludar a las mamás,



A través de esta fiscalización, se revisará que el comercio informe correctamente los precios de los productos, que se respeten las promociones y ofertas, se informe y cumpla el derecho a la garantía legal y que las políticas de cambios o devoluciones ofrecidas a los consumidores se respeten, que cumplan con el rotulado de los productos, que los locales indiquen correctamente el jefe de local, entre otros aspectos.



El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke destacó que “La celebración del Día de la Madre es una de las fechas de mayor movimiento comercial del año, por eso junto a SERNAC y SEC estamos reforzando las fiscalizaciones en terreno para resguardar los derechos de las personas consumidoras. El llamado es a informarse, comprar en el comercio establecido y verificar que los productos cumplan con la normativa vigente, especialmente en artículos electrónicos que deben contar con el Sello SEC, resguardando así la seguridad de las familias”



Por su parte, el Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que se trata de una acción coordinada entre las autoridades, cuyo objetivo principal es verificar en terreno que el comercio cumpla con la Ley del Consumidor y otras normativas sectoriales, lo que va en directo beneficio de los consumidores.



“La celebración del “Día de la Madre” es una de las festividades más esperadas del año, pero también uno de los hitos de mayor consumo, por lo que resulta muy relevante monitorear el comportamiento de las empresas y revisar que los derechos de los consumidores sean estrictamente respetados, especialmente a recibir información, a la seguridad, que los productos sean de calidad y que si el producto sale defectuoso las personas puedan ejercer su derecho a la garantía legal”.



El día de la Madre es una ocasión donde las personas adquieren productos que tienen obligatoriedad de certificación por parte de SEC, ya sea artefactos de cuidado personal como secadores y alisadores de pelo, de entretenimiento como minicomponentes y televisores, o de tecnología como celulares y computadores cuyos cargadores deben contar con el SELLO QR SEC.

El objetivo de esta fiscalización, así como del Plan Nacional de Fiscalización de Productos que se desarrolla anualmente a nivel nacional, es que los usuarios reciban un producto seguro, sin riesgo para las personas y cosas, en especial en fechas de celebración, donde se deben evitar aún más los accidentes e incidentes.



Derechos de los consumidores

Este domingo 10 de mayo se conmemora en Chile el “Día de la Madre”, fecha de alto consumo, por lo que el SERNAC hace un llamado a los consumidores a informarse y ejercer sus derechos antes, durante y después de realizar sus compras.



La Ley del Consumidor (LPC) establece que las personas tienen derecho a recibir siempre información veraz y oportuna, a elegir libremente y a que las promesas publicitarias se cumplan. Además, los productos y servicios adquiridos deben ser seguros y de calidad.



En caso de que un producto presente fallas, las personas consumidoras pueden ejercer el derecho a la garantía legal, este derecho es irrenunciable, y permite al consumidor, dentro de los seis meses desde su compra, optar por el cambio, la reparación o la devolución del dinero.



Además, es importante mencionar que el “ticket de cambio” es un beneficio voluntario de cada empresa, el cual permite a los consumidores cambiar sin motivo el producto durante 10, 20 o hasta 30 días. En caso de ofrecerlo, debe cumplirse y no reemplaza en ningún caso a la garantía legal.



Para compras realizadas por internet, las empresas deben cumplir con las condiciones ofrecidas y respetar los plazos de entrega. Además, existe el derecho a retracto, que permite arrepentirse de la compra dentro de un plazo de 10 días desde recibido el producto.



¿Si opta por regalar un producto cosmético?

En caso de optar por este tipo de productos, es importante adquirir siempre los que se comercialicen en el comercio establecido y que cuenten con autorización sanitaria del Instituto de Salud Pública (ISP).



Es importante que se revise el etiquetado, el cual siempre debe estar en español y contener información clara respecto de sus ingredientes, fecha de vencimiento y modo de uso, entre otras características.



Este tipo de productos deben ser utilizados según las indicaciones, no compartirlos, suspender su uso ante cualquier reacción adversa y notificar de ello al ISP.



Además, se debe verificar que los productos no presenten alteraciones en su color, olor o consistencia antes y durante su utilización, por lo cual se deben seguir apropiadamente las instrucciones de almacenamiento.



Dónde reclamar

En caso de sentir que sus derechos son vulnerados, los consumidores pueden presentar su reclamo en www.sernac.cl, llamando en forma gratuita número 800 700 100, y de forma presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país, en el caso de Magallanes, están ubicadas en Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.













