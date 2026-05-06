VALE 27.990 PESOS Y TIENE BRAILLE: ASÍ ES LA MEDALLA DEL EXPRESIDENTE BORIC

La Casa de Moneda presentó la edición de Gabriel Boric de la tradicional acuñación de medallas presidenciales, sumándose a la "serie histórica, que se ha consolidado como una forma de resguardar la memoria institucional del país a través de objetos que combinan simbolismo, diseño y técnica".

Hecha en bronce, la medalla cuesta 27.990 pesos y tiene una característica inédita: es la primera en la historia de Chile que incorpora escritura en braille en su anverso, "lo que representa un avance significativo en términos de accesibilidad dentro de este tipo de piezas", destacó la institución.

La pieza de 70 milímetros de diámetro "es parte del trabajo que históricamente ha desarrollado Casa de Moneda de Chile en la producción de piezas conmemorativas y documentos de valor", y se puede adquirir en el sitio de la entidad: tienda.casamoneda.cl.

Fuente: cooperativa.cl

