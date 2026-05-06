Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de mayo de 2026

VALE 27.990 PESOS Y TIENE BRAILLE: ASÍ ES LA MEDALLA DEL EXPRESIDENTE BORIC

La pieza de 70 milímetros de diámetro se puede adquirir en el sitio de la entidad: tienda.casamoneda.cl.

monedaboric

La Casa de Moneda presentó la edición de Gabriel Boric de la tradicional acuñación de medallas presidenciales, sumándose a la "serie histórica, que se ha consolidado como una forma de resguardar la memoria institucional del país a través de objetos que combinan simbolismo, diseño y técnica".

Hecha en bronce, la medalla cuesta 27.990 pesos y tiene una característica inédita: es la primera en la historia de Chile que incorpora escritura en braille en su anverso, "lo que representa un avance significativo en términos de accesibilidad dentro de este tipo de piezas", destacó la institución.

La pieza de 70 milímetros de diámetro "es parte del trabajo que históricamente ha desarrollado Casa de Moneda de Chile en la producción de piezas conmemorativas y documentos de valor", y se puede adquirir en el sitio de la entidad: tienda.casamoneda.cl.

Fuente: cooperativa.cl

leypesca

GOBIERNO CONFIRMA QUE RETIRARÁ DEL CONGRESO LA NUEVA LEY DE PESCA, IMPULSADA POR LA ADMINISTRACIÓN DE GABRIEL BORIC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

INCAUTAN 200 CARTRIDGES DE ACEITE DE MARIHUANA Y MÁS DE $7 MILLONES EN OPERATIVO DEL OS-7 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Procedimiento se originó tras fiscalización a empresas de encomienda realizada por el OS-7 de Carabineros.

Procedimiento se originó tras fiscalización a empresas de encomienda realizada por el OS-7 de Carabineros.

cartridgespuq06052026
nuestrospodcast
TC 11

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA ENCUESTA PARA REVITALIZAR LA COSTANERA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
monedaboric

VALE 27.990 PESOS Y TIENE BRAILLE: ASÍ ES LA MEDALLA DEL EXPRESIDENTE BORIC

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Reu Trabajadores Portuarios 4

AUTORIDADES Y TRABAJADORES PORTUARIOS AVANZAN EN AGENDA DE TRABAJO PARA ABORDAR DEMANDAS HISTÓRICAS DEL SECTOR EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cabodehornoslimpieza

MUNICIPIO Y COMUNIDAD YAGÁN UNEN ESFUERZOS PARA RECUPERAR EL BORDE DEL RÍO UKIKA EN PUERTO WILLIAMS