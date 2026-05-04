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4 de mayo de 2026

MUNICIPIO Y COMUNIDAD YAGÁN UNEN ESFUERZOS PARA RECUPERAR EL BORDE DEL RÍO UKIKA EN PUERTO WILLIAMS

Esta iniciativa refleja el valor del trabajo conjunto entre el municipio y las organizaciones locales, avanzando hacia una comuna más limpia, consciente y comprometida con su entorno natural.

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En una significativa jornada de trabajo colaborativo, la Municipalidad de Cabo de Hornos, junto a la comunidad Yagán y en el marco del programa Pequeñas Comunidades, llevaron a cabo una limpieza del borde del río Ukika, logrando retirar una importante cantidad de residuos que se habían acumulado durante años en el sector.

 
La actividad tuvo como principal objetivo recuperar este espacio natural para el uso de las familias de Villa Ukika, contribuyendo al cuidado del entorno y fortaleciendo el compromiso comunitario con el medioambiente.

 
Elizabeth Briones, asesora social del programa, destacó que “esta jornada consta de retiro de escombros más pesados, con la idea de rescatar este espacio, para que las personas de Villa Ukika puedan utilizarlo para las familias”.

 
Por su parte, Rodrigo Barría, presidente de la comunidad Yagán, valoró la instancia señalando que “para nosotros como comunidad es muy importante, además aprovechamos de desechar basura que llevaba mucho tiempo acá. Además, queremos invitar a que en próximas oportunidades la comunidad se acerque a cooperar”.

 
Desde el municipio hicieron un llamado a la comunidad a continuar cuidando estos espacios, evitando botar desechos en sectores no habilitados, entendiendo que la protección del entorno es una tarea compartida que impacta directamente en la calidad de vida de todas y todos.

 
Esta iniciativa refleja el valor del trabajo conjunto entre el municipio y las organizaciones locales, avanzando hacia una comuna más limpia, consciente y comprometida con su entorno natural.

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MUNICIPIO DE NATALES RINDE CUENTA DE UNA GESTIÓN ENFOCADA EN EL BIENESTAR DE SUS VECINOS

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