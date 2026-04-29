Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de abril de 2026

AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU CONFORMA PRIMER COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL EN PUERTO WILLIAMS

​Desde la DGAC destacaron que este organismo se constituye ante el complejo escenario actual en el avance de la violencia y el crimen organizado, enfatizando en los estados de alerta que requieran coordinaciones interinstitucionales a nivel local.

aerodromozañartu
Con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria mediante la coordinación interinstitucional entre el sector público y privado, el Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams conformó por primera vez en su historia el Comité Local de Seguridad de la Aviación Civil (CLSAC). 

El jefe de dicho recinto aeroportuario, Guido Marín Romero, explicó que esta instancia se constituye como un hito clave "ante el complejo escenario actual, marcado por el avance de la violencia y el crimen organizado".  

La autoridad local de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), argumentó que este comité busca "difundir políticas de prevención e intervención frente a actos de interferencia ilícita, tales como la intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave o en un aeródromo, apoderamiento ilícito de aeronaves, toma de rehenes o cualquier otro acto o tentativa destinada a comprometer la seguridad de la aviación civil, estableciendo, para ello, las responsabilidades y coordinaciones con organismos públicos y privados involucrados".  

Además, Marín sostuvo que en esta reunión "se dieron a conocer los estados de alerta que declara la Autoridad Aeronáutica u otras situaciones que requieran coordinaciones para implementar o fortalecer las medidas de seguridad". 

Una de las autoridades invitadas, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la conformación de este comité, enfatizando en que se refuerza la seguridad, uno de los ejes centrales del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. "Es importante que la DGAC tenga todos los protocolos activados frente a un hecho complejo, que esperamos no vaya a ocurrir. Ellos tienen claro cómo deben actuar, y la idea es que las instituciones sepamos cómo colaborar e ir resolviendo estos problemas", complementó. 

La reciente instancia incluyó una exposición de Jonathan Barrenechea, quien es jefe de Seguridad Aeroportuaria (Avsec, por sus siglas en inglés) del aeródromo. En ella, estuvieron presentes representantes de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía Local de Cabo de Hornos y Antártica Chilena, Hospital Comunitario Cristina Calderón y Aerovías DAP. Esta primera sesión del comité es parte de un total de cuatro de esta índole planificadas para este año.
carabinerosptowilliams

CARABINEROS DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA CONMEMORA 99° ANIVERSARIO REAFIRMANDO SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINVU INICIA OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL EN LA CALLE BELLAVISTA, EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

La intervención contempla el cierre total de la calzada durante el desarrollo de las obras, mientras que en la Avenida España se mantendrá un tránsito parcial, resguardando la conectividad del sector.

La intervención contempla el cierre total de la calzada durante el desarrollo de las obras, mientras que en la Avenida España se mantendrá un tránsito parcial, resguardando la conectividad del sector.

MINVU - Inicio de obras en calle Bellavista_3
nuestrospodcast
RECLAMO DE VECINOS POR OBRA (4)

MUNICIPIO SOLICITA REUNIÓN TÉCNICA POR OBRAS DEL SERVIU QUE AFECTAN A VECINOS DE AVES AUSTRALES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
aerodromozañartu

AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU CONFORMA PRIMER COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL EN PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
seremiminvusenador

SENADOR KUSANOVIC COORDINA OFENSIVA PARA RESOLVER TOMA EN POBLACIÓN SILVA HENRÍQUEZ Y TERMINAR CON 12 AÑOS DE ABANDONO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pcmagallanes

MAGISTERIO COMUNISTA DE MAGALLANES CRITICA AL GOBIERNO Y CUESTIONA NOMBRAMIENTO EN EDUCACIÓN

COLEGIO DE PROFESORES