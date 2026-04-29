AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU CONFORMA PRIMER COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL EN PUERTO WILLIAMS

Con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria mediante la coordinación interinstitucional entre el sector público y privado, el Aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams conformó por primera vez en su historia el Comité Local de Seguridad de la Aviación Civil (CLSAC).

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El jefe de dicho recinto aeroportuario, Guido Marín Romero, explicó que esta instancia se constituye como un hito clave "ante el complejo escenario actual, marcado por el avance de la violencia y el crimen organizado".

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La autoridad local de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), argumentó que este comité busca "difundir políticas de prevención e intervención frente a actos de interferencia ilícita, tales como la intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave o en un aeródromo, apoderamiento ilícito de aeronaves, toma de rehenes o cualquier otro acto o tentativa destinada a comprometer la seguridad de la aviación civil, estableciendo, para ello, las responsabilidades y coordinaciones con organismos públicos y privados involucrados".

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Además, Marín sostuvo que en esta reunión "se dieron a conocer los estados de alerta que declara la Autoridad Aeronáutica u otras situaciones que requieran coordinaciones para implementar o fortalecer las medidas de seguridad".

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Una de las autoridades invitadas, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la conformación de este comité, enfatizando en que se refuerza la seguridad, uno de los ejes centrales del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. "Es importante que la DGAC tenga todos los protocolos activados frente a un hecho complejo, que esperamos no vaya a ocurrir. Ellos tienen claro cómo deben actuar, y la idea es que las instituciones sepamos cómo colaborar e ir resolviendo estos problemas", complementó.

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La reciente instancia incluyó una exposición de Jonathan Barrenechea, quien es jefe de Seguridad Aeroportuaria (Avsec, por sus siglas en inglés) del aeródromo. En ella, estuvieron presentes representantes de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía Local de Cabo de Hornos y Antártica Chilena, Hospital Comunitario Cristina Calderón y Aerovías DAP. Esta primera sesión del comité es parte de un total de cuatro de esta índole planificadas para este año.