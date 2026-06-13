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13 de junio de 2026

SALMONES BLUMAR MAGALLANES RECIBE EL SELLO EMPRESA REGIONAL 2026 POR SU APORTE AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

​La distinción reconoce a organizaciones que contribuyen al empleo, la inversión y el crecimiento con impacto positivo en las comunidades de Magallanes.

Sello Regional Blumar

Salmones Blumar Magallanes fue distinguida con el Sello Empresa Regional 2026 en una ceremonia realizada en dependencias de la Empresa Portuaria Austral, en Punta Arenas. El reconocimiento, que este año celebró su tercera edición, destaca a las organizaciones que generan beneficios concretos para el territorio a través de su actividad productiva y su vinculación con las comunidades locales.

La iniciativa es impulsada por una alianza público-privada integrada por CPC Magallanes, el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial Regional —a través de la Seremi de Economía— y la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cormag). El sello considera criterios relacionados con crecimiento con propósito regional, diversificación económica, colaboración para el desarrollo e impacto positivo en las personas.

El gerente regional de Salmones Blumar, Pablo Solís, valoró la obtención de esta distinción y destacó el compromiso de la empresa con la generación de empleo, la inversión y el fortalecimiento de proveedores locales. Asimismo, señaló que la compañía mantiene una presencia activa en distintas comunas de la región, incluyendo Punta Arenas, Río Verde y Última Esperanza.

Desde la empresa también resaltaron iniciativas de vinculación con la comunidad, entre ellas Mercado Blumar y el convenio desarrollado junto a Junaeb, que permite llevar productos a establecimientos educacionales de Magallanes. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la relación con distintos actores del territorio.

Según los antecedentes entregados durante la ceremonia, las siete empresas reconocidas este año con el Sello Empresa Regional generan cerca de 1.200 puestos de trabajo en la región. Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca incentivar modelos de desarrollo que contribuyan al crecimiento sostenible y al fortalecimiento de la identidad productiva de Magallanes.


JOSE MIGUEL CANDELA

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