MÁS DE 60 DEPORTISTAS PARTICIPARON EN LA SEGUNDA FECHA DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y PARA TENIS DE MESA

Con una destacada participación de 60 deportistas de distintas edades y categorías, se desarrolló la segunda fecha del IV Ranking Municipal de Tenis de Mesa y III Ranking Municipal de Tenis de Mesa Paralímpico en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes. El campeonato, que ya supera los 60 inscritos, busca seguir promoviendo la práctica de esta disciplina y fortalecer el deporte inclusivo en Punta Arenas.

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Las competencias consideran categorías desde los 7 años en adelante en la modalidad convencional, mientras que la modalidad paralímpica está dirigida a deportistas con discapacidad física e intelectual, sin límite de edad.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado el campeonato y el valor que tiene para el desarrollo del deporte local. "Estamos muy contentos porque este es el único torneo paralímpico permanente que existe en nuestra región. Es una iniciativa que hemos impulsado durante años con mucho cariño y convicción, y hemos visto cómo en esta edición aumentó la participación respecto al campeonato anterior. Nuestro objetivo, al igual que con las escuelas deportivas municipales, es seguir incrementando la cantidad de personas que practican deporte en nuestra ciudad".

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La autoridad agregó que este trabajo ha sido posible gracias al compromiso de los profesores y de la Fundación Municipal de Deportes. "Estos espacios son fundamentales para el desarrollo del deporte, tanto en nuestro ranking municipal como también en los sistemas paralímpicos, espacios que esperamos aumentar con otro deporte durante los próximos meses", afirmó Radonich.

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El campeonato cuenta con el apoyo del profesor de tenis de mesa José Luis Maldonado, además de la colaboración de la Escuela Hernando de Magallanes, que facilita el recinto deportivo, y del Instituto Santo Tomás, cuyos estudiantes de la carrera de Preparación Física participan como jueces y contadores de puntos.

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Las próximas fechas del ranking se disputarán el 30 de agosto y el 27 de septiembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes. La entrada es gratuita para quienes deseen asistir y apoyar a los deportistas.