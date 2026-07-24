SENCE LLAMÓ A EMPRESAS DE MAGALLANES A APROVECHAR EL NUEVO SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN Y DESTACÓ FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN REGIONAL

Un llamado a las empresas de Magallanes para aprovechar el nuevo subsidio de activación laboral, junto con destacar la transformación digital del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el fortalecimiento de la capacitación definida desde las regiones, realizó esta mañana el director nacional (s) del organismo, Rodrigo Valdivia Lefort, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El directivo explicó que uno de los principales objetivos de las visitas regionales es conocer directamente la realidad de cada territorio y, al mismo tiempo, difundir las herramientas disponibles para mejorar la empleabilidad.







"Estas rutas tienen en realidad dos grandes objetivos, por un lado, retroalimentarse de lo que está ocurriendo en las regiones. Y, por eso yo siempre valoro tanto esta inserción en terreno y la otra es también salir a comunicar. Cuestiones que están ocurriendo todo el tiempo y que dice en relación precisamente con programas que se están implementando para favorecer las probabilidades de las personas y la oportunidad de empleo."



Durante la conversación, Valdivia destacó que el Sence fue una de las instituciones públicas que más rápidamente adaptó sus servicios al entorno digital durante la pandemia.







"Sence una de las instituciones que probablemente más rápido y mejor se adaptó al mundo digital."



En ese contexto, explicó que actualmente las tres principales líneas de acción del servicio —capacitación, intermediación laboral y subsidios al empleo— funcionan de manera completamente digital, permitiendo realizar postulaciones, acceder a cursos en línea e incluso mantener entrevistas por videoconferencia con orientadores laborales.



Subsidio de activación laboral



Uno de los temas centrales de la entrevista fue el nuevo subsidio a la contratación, dirigido a incentivar la generación de nuevos empleos.

Valdivia explicó que podrán acceder al beneficio las empresas que contraten trabajadores desde el 15 de julio, siempre que estos hayan permanecido desempleados durante los últimos tres meses y perciban una remuneración de hasta tres ingresos mínimos mensuales.

Según detalló, las empresas recibirán un aporte equivalente al 50% del ingreso mínimo durante cuatro meses por cada trabajador contratado, porcentaje que aumenta al 60% cuando se trate de mujeres.







"Lo que estamos buscando que ocurra en particular en Magallanes porque son distintas situaciones, es bajar de hecho la tasa de desocupación. Magallanes tiene una tasa de desocupación que está por debajo del nivel nacional, pero sigue siendo una tasa que ha crecido respecto de lo que estaba acostumbrada en la región."



Asimismo, precisó que el trámite se realiza una sola vez y que el sistema verifica automáticamente el cumplimiento de los requisitos mediante información de la Dirección del Trabajo y las cotizaciones previsionales.







"La postulación es una. Por ejemplo, si tú eres un empleador y tú contratas a una persona mañana, tú puedes postular inmediatamente. Nosotros vamos a verificar que el contrato laboral existe en la Dirección del Trabajo, vamos a verificar que se pagaron cotizaciones... y vamos a pagar la primera bonificación."



En el caso de Magallanes, recordó que existe compatibilidad con el proceso de postulación respecto del beneficio asociado al Decreto 889 para zonas extremas.







"Pueden postular y de hecho las bonificaciones la mayoría de los tramos son mejores. Por lo tanto, yo recomiendo contraten y postulen."





Consejos Regionales definirán la capacitación



Otro de los anuncios destacados fue la consolidación del modelo mediante el cual son los Consejos Regionales de Capacitación quienes determinan las áreas prioritarias para formar trabajadores, reemplazando un esquema centralizado.

El director nacional (s) señaló que esta jornada era especialmente relevante para Magallanes porque se definirían los cursos correspondientes al segundo semestre de 2026 y al primer semestre de 2027.







"No es Sence Santiago el que dice en qué se va a capacitar en la región de Magallanes; es el Consejo Regional que está constituido por el gobernador, instituciones públicas, empresas, gremios, trabajadores y entre todos conversan y se ponen de acuerdo respecto de la necesidad de capacitación en la región."



Añadió que, si bien existen áreas transversales como construcción, logística y habilidades digitales, cada región incorpora las necesidades propias de su matriz productiva.



Inteligencia artificial y cuidados entre las nuevas prioridades



Valdivia también abordó la incorporación de nuevas competencias en la oferta formativa del servicio, destacando que la inteligencia artificial ya forma parte de los programas de capacitación.







"Estamos incorporando inteligencia artificial en todos los cursos... porque entendemos que, por mucho que sea un oficio no digital, las habilidades digitales son esenciales para poder mantenerse en el mercado laboral."



Asimismo, resaltó el crecimiento de los programas orientados al cuidado de personas, señalando que estas capacitaciones no solo fortalecen habilidades para el ámbito familiar, sino que también abren oportunidades laborales.

Durante la entrevista se exhibieron los siete cursos gratuitos disponibles en la línea Avanzando en Cuidados, orientados a la atención de personas dependientes y disponibles en modalidad 100% online.



Segundo semestre con amplia oferta de cursos



Al finalizar su participación, el director nacional (s) invitó a la comunidad a mantenerse informada sobre las nuevas convocatorias del servicio.







"El segundo semestre viene muy intensivo en capacitación. Por lo tanto, entren a la página web de Sence, postulen, hay distintas líneas... vamos a tener una agenda de conversación muy, muy nutrida para la región... La invitación es que estén permanentemente consultando la página web y que puedan evidentemente postular y potenciar sus habilidades de empleo."



