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23 de julio de 2026

CARABINEROS DESPIDE A “GOLFO”, CAN DETECTOR DE DROGAS QUE MARCÓ HISTORIA EN MAGALLANES

​El ejemplar del Departamento Antidrogas O.S.7 falleció tras sufrir un grave accidente durante un procedimiento policial en Santiago. Durante cinco años prestó servicios en Magallanes, donde protagonizó importantes incautaciones y fue el primer can detector de drogas en llegar a Puerto Williams.

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Con profundo pesar, Carabineros de Chile informó el fallecimiento de Golfo del Emblema Verde, can detector de drogas del Departamento Antidrogas O.S.7, quien perdió la vida tras sufrir una caída de altura durante un procedimiento policial en Santiago.

Golfo había sido destinado recientemente a la capital, luego de cumplir cinco años de servicio en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Llegó al extremo sur en enero de 2020, con un año y nueve meses de edad, tras su formación en la Escuela de Adiestramiento Canino, iniciando una trayectoria marcada por importantes resultados operativos.

Desde sus primeros procedimientos demostró sus capacidades, logrando detectar cerca de tres kilos de droga en su primera intervención. Entre sus hitos más recordados se encuentra haber sido el primer can detector de drogas en llegar a Puerto Williams, donde permitió detectar sustancias ilícitas y concretar la detención de una persona.

Durante su permanencia en Magallanes, Golfo prestó servicios en Punta Arenas, apoyó procedimientos en distintas provincias, destacamentos fronterizos, controles y pasos no habilitados. En 2025 protagonizó uno de sus procedimientos más relevantes al detectar una encomienda que ocultaba 20 kilos de droga, considerada la mayor incautación regional registrada bajo esa modalidad.

Su labor también fue reconocida por la comunidad. En 2024 fue rostro de una campaña de la SIAT Magallanes orientada a promover la seguridad vial, acercando su imagen a vecinas y vecinos más allá del ámbito estrictamente policial.

En enero de 2026 fue trasladado al Departamento Antidrogas O.S.7 en Santiago, donde continuó prestando servicios. Según informó Carabineros, solo durante este año ya había permitido detectar más de 200 kilos de droga. Tras el accidente que provocó una grave e irreversible lesión en su columna, y pese a los esfuerzos del equipo veterinario, se determinó practicar la eutanasia para evitar un sufrimiento mayor.

Carabineros destacó a Golfo como un “héroe de cuatro patas” y un mártir institucional, recordando su lealtad, valentía y aporte a la lucha contra el narcotráfico. En Magallanes, su historia permanecerá ligada a cinco años de servicio en una región extrema, donde dejó una huella imborrable en sus guías, equipos policiales y comunidad.




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