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21 de julio de 2026

DOCENTES DE INACAP PUNTA ARENAS IMPULSAN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN GO! INNOVA DOCENTE 2026

​La actividad forma parte del programa institucional Go! Innova Docente, iniciativa que busca identificar y difundir buenas prácticas pedagógicas con potencial de ser replicadas en otros contextos formativos, promoviendo una cultura de innovación y mejora continua en la docencia.

Go Innova 2

Con el propósito de reconocer, visibilizar y proyectar experiencias pedagógicas que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes, INACAP Sede Punta Arenas desarrolló una nueva versión del Encuentro Regional Go! Innova Docente 2026, instancia que reunió a docentes de diversas áreas para compartir iniciativas innovadoras implementadas en sus aulas.

 
La actividad forma parte del programa institucional Go! Innova Docente, iniciativa que busca identificar y difundir buenas prácticas pedagógicas con potencial de ser replicadas en otros contextos formativos, promoviendo una cultura de innovación y mejora continua en la docencia.

 
Durante la jornada, los participantes presentaron sus experiencias en formato pitch, dando a conocer estrategias que incorporan metodologías activas, aprendizaje basado en desafíos, gamificación, inteligencia artificial, simuladores, programación y diseño inclusivo, entre otras herramientas orientadas a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y responder a los desafíos de la formación técnico-profesional.

 
El encuentro permitió generar un espacio de intercambio entre docentes y autoridades académicas, favoreciendo la reflexión sobre la práctica pedagógica y el valor de compartir experiencias exitosas que puedan inspirar a otros docentes y ser implementadas en distintas áreas de formación.

 
En esta versión participaron los docentes Samuel Sanhueza (Ciencias Básicas), Gonzalo Altamirano (Administración), Melvin Oquendo (Construcción), Max Hormazábal (Área Transversal), Felipe Matus (Mecánica), Elisabet Ponce (Salud), Karina MacDonald y Alejandra Zúñiga (Diseño Digital y Web), quienes presentaron iniciativas que evidencian el compromiso de la comunidad docente con una enseñanza innovadora, colaborativa y centrada en el estudiante.

 
Tras la evaluación realizada por el jurado, las iniciativas "Sembrando Finanzas: Aprendizaje Activo en Finanzas a través de Simuladores, Desafíos Interactivos y Gamificación", del docente Gonzalo Altamirano, y "Del enunciado al modelo: programación en R como puente para modelar y representar en Álgebra Lineal", del docente Samuel Sanhueza, fueron seleccionadas para representar a INACAP Sede Punta Arenas en la Etapa Zonal de Go! Innova Docente 2026, instancia en la que compartirán sus experiencias junto a representantes de otras sedes del país.

 
Más allá de la selección de las iniciativas que avanzan a la siguiente etapa, el encuentro reafirmó el compromiso de INACAP Sede Punta Arenas con la innovación educativa, el fortalecimiento de la práctica docente y la generación de experiencias de aprendizaje significativas que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes. Asimismo, la jornada puso en valor el trabajo desarrollado por los docentes participantes y el intercambio de experiencias como una herramienta clave para seguir potenciando la calidad de la enseñanza.

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