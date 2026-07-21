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21 de julio de 2026

PUMA JUVENIL MUERE TRAS SER ATROPELLADO EN LA RUTA INTERNACIONAL: AUTORIDADES LLAMAN A EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

El aviso ingresó al Servicio Agrícola y Ganadero a las 16:50 horas del pasado jueves 16 de julio, concurriendo de inmediato personal de dicho servicio.

Puma
De acuerdo con lo informado por el Director (s) del SAG, Gustavo Stanton Yonge, el hecho ocurrió durante la tarde del jueves 16 de julio en las proximidades del km 120 de la ruta internacional CH-255 a Monte Aymond, donde un puma fue atropellado y gravemente herido.

El aviso ingresó al Servicio Agrícola y Ganadero a las 16:50 horas, concurriendo de inmediato personal de dicho servicio. Se trataba de un puma juvenil, macho, de 18,6 kilos. Previa sedación y medidas de seguridad para manipular fauna silvestre, el ejemplar fue evaluado, constatándose, entre otras, un traumatismo cráneo encefálico con fracturas y distintos signos neurológicos, destacando un claro compromiso de conciencia y conducta. La muerte del ejemplar se constató a las 19:50 horas.

 En tanto, el Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada, hizo un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución al transitar en vías rurales, sean estas próximas a áreas silvestres protegidas o a la matriz silvoagropecuaria. 

 Asimismo, Cavada enfatizó la importancia de no acercarse ni menos manipular, fauna silvestre, especialmente cuando se trate de ejemplares aparentemente heridos. "Aunque el animal parezca debilitado, sus reacciones pueden ser impredecibles. Lo correcto es mantener una distancia segura y dar aviso inmediato al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al teléfono +56 9 3055 8062, para que personal especializado evalúe la situación y adopte las medidas correspondientes", concluyó.
puma muerto

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