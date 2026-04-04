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4 de abril de 2026

SAG LOGRA REAPERTURA DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS AVÍCOLAS TRAS FOCO DE INFLUENZA AVIAR

​La estrategia sanitaria permitió retomar exportaciones en menos de una semana y reducir en un 80% los tiempos de respuesta respecto a 2023.

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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la reapertura de los principales mercados internacionales para productos avícolas, luego de la detección de un foco de influenza aviar de alta patogenicidad en la Región Metropolitana. En menos de una semana, Chile logró reanudar exportaciones hacia destinos como Estados Unidos, México, Puerto Rico, Canadá y Reino Unido.

Tras la notificación del brote el pasado 24 de marzo, el país suspendió de forma preventiva la certificación de exportaciones, conforme a las normativas internacionales. Sin embargo, la implementación de medidas técnicas permitió avanzar en la reactivación de los envíos en un plazo acotado.

Desde el SAG explicaron que uno de los factores clave fue la aplicación de la estrategia de zonificación sanitaria, que permite delimitar áreas libres de la enfermedad y habilitarlas para exportación bajo estrictos controles. Esta herramienta fue aplicada según los acuerdos sanitarios vigentes con cada país de destino.

A esto se sumó una coordinación con el sector privado, que incluyó la reorganización de flujos de exportación, gestión de cargas en tránsito y actualización de lineamientos para los equipos de inspección, permitiendo que regiones no afectadas retomaran sus envíos.

De acuerdo con la entidad, estas acciones permitieron reducir los tiempos de cierre de mercados de 16 días en 2023 a un rango de entre 48 y 72 horas. Durante 2025, Chile exportó productos avícolas a 43 países, siendo Estados Unidos, México y Puerto Rico los principales destinos.


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SAG MAGALLANES DETECTA PLAGA CUARENTENARIA EN NAVE INTERNACIONAL Y ACTIVA PROTOCOLOS SANITARIOS EN PUNTA ARENAS

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