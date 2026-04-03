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3 de abril de 2026

SAG MAGALLANES DETECTA PLAGA CUARENTENARIA EN NAVE INTERNACIONAL Y ACTIVA PROTOCOLOS SANITARIOS EN PUNTA ARENAS

​La inspección permitió identificar insectos de alto riesgo en una embarcación proveniente de zona con presencia de especies invasoras, activando medidas inmediatas de control.

sag detecta plagas

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes detectó la presencia de una plaga cuarentenaria en una embarcación internacional inspeccionada en el sector de Cabo Negro, en Punta Arenas, activando de inmediato los protocolos para resguardar el patrimonio sanitario del país. El procedimiento se realizó el miércoles 1 de abril de 2026, mientras la nave efectuaba labores de carga de metanol.

Durante la fiscalización, los equipos del SAG intensificaron la revisión al constatar que la embarcación había recalado en agosto de 2024 en el puerto de Daesan, en Corea del Sur, zona considerada de riesgo por la presencia de la polilla esponjosa (Lymantria sp.). En ese contexto, se detectaron ejemplares vivos y muertos de lepidópteros, además de masas de huevos que preliminarmente corresponderían a otra especie del género Paracles, ambas plagas cuarentenarias ausentes en Chile.

El hallazgo, concentrado principalmente en sectores de la cubierta, motivó la inmediata aplicación de medidas preventivas, incluyendo la inmovilización de la nave, la toma de muestras para análisis y la emisión de una orden de tratamiento que instruyó la fumigación completa de la cubierta y el puente. Todo esto, pese a que la embarcación contaba con certificación fitosanitaria de su país de origen.

El seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada Herrera, destacó la relevancia del procedimiento, señalando que este tipo de controles son fundamentales para resguardar la seguridad sanitaria y forestal del país. En la misma línea, el director regional (s) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, subrayó el compromiso y preparación de los equipos en terreno.

Por su parte, el encargado regional de control de frontera, Christian von Moltke Cornils, explicó que este tipo de especies puede permanecer adherida a estructuras por largos periodos en distintas etapas de su ciclo biológico, incluso con certificación vigente, lo que refuerza la necesidad de inspecciones exhaustivas en todos los puntos de ingreso al país.


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