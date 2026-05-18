XII CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO ABRE CONVOCATORIA PARA TALLERISTAS

Como ya es tradición en el invierno magallánico, el próximo mes de julio se celebrará la Convención de Circo al Fin del Mundo, un encuentro artístico impulsado por Circo del Sur que ofrece espectáculos, talleres, competencias y actividades complementarias para toda la comunidad de Punta Arenas y la región. Este año, la versión número doce de la ‘Conve’ se llevará a cabo en el espacio de Artes Escénicas de la agrupación, ubicado en O’Higgins 655, dependencias del Liceo María Auxiliadora y el Teatro Municipal José Bohr. En el área formativa de la programación, la organización ha optado por abrir una convocatoria para talleristas, artistas circenses, monitores/as y docentes a postular talleres que promuevan el intercambio de saberes, la diversidad de prácticas y la construcción de comunidad a través del circo. La convocatoria está abierta hasta el 22 de mayo, a través de formulario de google en las redes sociales de Circo del Sur.



La XII Convención de Circo al Fin del Mundo, que cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026, se ejecutará desde el 9 al 12 de julio de 2026 en la ciudad de Punta Arenas, e invita desde ya a toda la comunidad circense y público en general a reunirse en torno a su propuesta curatorial “Cartografías del Nuevo Circo”. “Esta curaduría propone comprender el circo como un territorio vivo y en constante transformación, donde cada disciplina, experiencia, cuerpo y contexto aporta una mirada única. En este marco, los espacios formativos —y en particular los talleres— son entendidos como lugares de encuentro, intercambio y transmisión de saberes entre artistas de distintas trayectorias y los públicos locales, fortaleciendo el circo como una práctica comunitaria, sensible y transformadora”, explicó Jerome Obilinovic, director de la Convención.



Convocatoria Talleristas

Los talleres propuestos deben ser en modalidad multinivel, es decir, aptos para la participación de públicos diversos, con distinta experiencia y condiciones físicas considerando un cupo aproximado de 15 personas, y enmarcado en una de las siguientes áreas disciplinares:

●Acrobacia Aérea: telas, cuerda, lira, trapecio, mástil chino, u otros.

●Malabares: pelotas, clavas, argollas, passing, swing, hula, diábolo, equilibro de objetos u otros.

●Acrobacias de suelo: mano a mano, acrobacia en dúo, acrobacia grupal, banquina, acrobacia de suelo, equilibrio sobre objeto, rueda cyr, equilibrio sobre manos, etc.

●Clown: Creación de personaje cómico, slapsticks, creación de rutina, etc.

●Disciplinas complementarias: Teatro, danza, maquillaje artístico, flexibilidad, etc.



Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el 01 de junio, mientras que la ejecución de los talleres se concentrará entre el 09 y el 11 de julio, en que la organización espera ofrecer al menos veinte opciones distintas de experiencias formativas.



“La convención no sólo exhibe espectáculos, sino que crea un espacio simbólico donde convergen identidades heterogéneas, dialogando desde sus historias, creencias y cosmovisiones. Es por esto que queremos abrir este espacio a artistas locales, públicos magallánicos, viajeros latinoamericanos y profesionales chilenos configurando así un tejido que constituye el corazón de nuestra reunión invernal, que este año celebra su versión número doce”, agregó Obilinovic respecto al espíritu que les impulsa a llevar a cabo este encuentro. Próximamente, se darán a conocer los detalles de la programación de obras, que contempla cuatro funciones, además de otras actividades como competencias y un conversatorio.

