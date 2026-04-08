ABRIL DANZAS A MIL: DEMOCRATIZANDO LA DANZA EN PORVENIR

Porvenir se prepara para celebrar el Día Internacional de la Danza, con una propuesta única impulsada por la profesional porvenireña titulada en Pedagogía en Danza, Verónica López. Durante todo el mes de abril, cada miércoles, se ofrecerán diversos talleres de danza a un costo simbólico de $1.000 por persona, con el objetivo de acercar esta disciplina artística a la comunidad y fomentar su acceso de manera inclusiva y democrática. La iniciativa arrancó el pasado miércoles 1 de abril con el taller de Danzas Afro, y continuará durante todo el mes con nuevas instancias abiertas a la comunidad en el Cinema Porvenir (Señoret N°790) previa inscripción que se encuentra en las redes sociales de @vero_yoganza.



La iniciativa, denominada Abril Danzas a Mil, busca generar espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute para mujeres, infancias y familias, con una programación variada que abarca distintos estilos y enfoques de la danza.



A continuación, los talleres en los cuales aún pueden inscribirse:



Miércoles 8 de abril | 19:30 a 21:00 hrs. Danzaterapia – Para mujeres adultas. Práctica terapéutica que conecta con la danza expresiva, promoviendo salud y equilibrio mediante el movimiento consciente.



Miércoles 15 de abril | 18:30 a 19:45 hrs. Yoganza – Para niños y niñas de 8 a 12 años. Combina yoga y danza en un formato lúdico y creativo, fomentando conciencia corporal y manejo emocional.



Miércoles 22 de abril | 19:30 a 21:00 hrs. Cumbia – Para mujeres mayores de 18 años. Espacio de aprendizaje y disfrute de la cumbia colombiana, fortaleciendo autoestima y comunidad.



La última clase que se realizará el mismo día de la danza el miércoles 29 de abril de 19:00 a 20:30 hrs. Danza Exploratoria con música en vivo espacio donde se invita a toda la familia, mujeres, jóvenes e infancias. Esta experiencia artística y lúdica tiene un valor especial ya que será acompañada por música en vivo del compositor porvenireño Francisco López.



Con esta propuesta, Verónica López invita a la comunidad de Porvenir a seguir participando en las próximas jornadas de Abril Danzas a Mil, un homenaje vivo al Día Internacional de la Danza que ya comenzó con entusiasmo y que promete seguir fortaleciendo la identidad cultural local durante todo el mes.



