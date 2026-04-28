PUNTA ARENAS ABRE POSTULACIONES PARA EL PRE-FESTIVAL Y FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA, CONCEJAL JORGE RISCO ENTRE DETALLES DEL PROCESO

El concejal de Punta Arenas, Jorge Risco Navarro, informó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones sobre la apertura oficial de la convocatoria para el Pre-Festival y el Festival Folclórico en la Patagonia 2026, uno de los eventos culturales más importantes del sur del país.

En su versión número 45, el certamen invita a compositores e intérpretes regionales, nacionales e internacionales a ser parte de esta tradicional instancia, que forma parte del calendario de las Invernadas y que cada año reúne lo mejor del folclore patagónico.

El Pre-Festival se desarrollará el próximo 31 de mayo, mientras que el evento principal se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio, y 1 de agosto en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas.

Desde la organización, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, detalló que las postulaciones para el Pre-Festival estarán abiertas hasta el 15 de mayo, mientras que el plazo para el festival se extenderá hasta el 22 de mayo. Los interesados deberán completar un formulario en línea y adjuntar su propuesta musical, la cual será evaluada por un jurado preseleccionador.

De este proceso se escogerán diez canciones que competirán en la etapa clasificatoria del Pre-Festival, instancia de la cual saldrán cuatro temas que representarán a la Región de Magallanes en la competencia final.

Uno de los aspectos destacados para esta edición es el aumento en los premios. El primer lugar recibirá 7 millones 200 mil pesos, el segundo lugar 4 millones 800 mil pesos, y el premio a mejor intérprete alcanzará los 2 millones 400 mil pesos, además del tradicional galardón Ñandú.





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