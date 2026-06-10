FRENTE AMPLIO MAGALLANES VALORA DISCULPAS PÚBLICAS DE DIRIGENTE DE ANFUCULTURA A EXSEREMI CAROLINA HERRERA

​Como Frente Amplio de Magallanes valoramos las disculpas públicas ofrecidas por el Presidente Regional de ANFUCULTURA, señor Cristian Cañete Leal a nuestra militante, Carolina Herrera Toro. Este acto de rectificación es un paso necesario ante las declaraciones que la afectaron injustamente durante el periodo en que ella ejerció como Secretaria

Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.





Detrás de cada cargo público hay un ser humano. Por ello, las denuncias en estos espacios deben abordarse siempre con la máxima seriedad y rigor institucional. En este caso, las investigaciones administrativas concluyeron de forma categórica: sin acreditar ninguna conducta irregular por parte de Carolina. Hoy es un deber ético y de justicia reparar su

nombre públicamente.

Los acontecimientos ocurridos nos obligan a reflexionar con urgencia sobre el peso de nuestras palabras. Las acusaciones apresuradas y los juicios públicos tienen efectos reales, profundos y dolorosos en la vida de las personas, golpeando

su reputación, su entorno familiar y sus trayectorias profesionales.





La experiencia vivida por Carolina nos recuerda que, aunque las instituciones finalmente logren esclarecer la verdad, el daño emocional y humano ya se ha causado. Limpiar un nombre toma tiempo, pero las cicatrices de la difamación quedan. Hacemos un llamado firme a construir una política más humana. Necesitamos fortalecer una cultura de

responsabilidad y respeto en el debate público, donde resguardar la dignidad de los trabajadores y las personas sea siempre la prioridad absoluta.





Dirección Regional Frente Amplio Magallanes

