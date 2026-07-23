PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS (AFEP) ALICIA LIRA MATUS RECIBIÓ EL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2026

Durante esta mañana el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 a Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en el Centro Cultural La Moneda. El Consejo del INDH acordó entregarle este reconocimiento por su importante contribución en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, así como por su sostenido trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos durante las últimas cinco décadas.



El director del INDH, Yerko Ljubetic Godoy, valoró el compromiso de Alicia Lira y destacó su persistencia. "Su trayectoria y la de tantas otras mujeres de las agrupaciones de familiares, que tanto sufrieron en esos años, pero que siguen luchando, es un ejemplo que tiene que inspirar a las nuevas generaciones en la promoción y la defensa de la democracia y los derechos humanos", señaló.



Con emoción, Alicia Lira recibió de manos del director el premio y dedicó palabras de agradecimiento, especialmente a sus compañeras e integrantes de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura a lo largo del país. Terminada la ceremonia, Alicia Lira, la octava persona galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos desde su creación, aseguró que "este premio es un reconocimiento también para las dirigentas de derechos humanos históricas, que han luchado permanentemente por la verdad y justicia en este país. Es una forma de reparar y reivindicar la lucha de los familiares de las víctimas, pero también permite visibilizar la importancia de los derechos humanos".



La ceremonia contó con la participación de Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema; Pablo Mira, subsecretario de Derechos Humanos; Paulina Veloso, del Consejo de Defensa del Estado; Anuar Quesille, defensor de la niñez; Alejandra Seguel, de la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público; Generala Mitza González, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile; Comisario Alex Muñoz, del Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile; Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia; Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile; y Claudio González, Premio Nacional de Derechos Humanos 2024. Asimismo asistieron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.



Semblanza de la ganadora



Alicia Lira Matus nació en Concepción en 1948, desempeñando desde muy joven el rol de dirigenta sindical. Tras el golpe de Estado fue perseguida políticamente y en 1986 la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinó a su esposo, Felipe Rivera Gajardo. Estos hechos la impulsaron a unirse a la Agrupación de Familiares de Presos Políticos y, más tarde, pasó a integrar la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización que preside desde 2009.



En este último rol ha impulsado diversas acciones para promover la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura. Entre ellas, la conformación de un equipo jurídico voluntario que presentó más de 1.250 querellas por los crímenes de la dictadura e iniciativas para preservar la memoria histórica mediante publicaciones y actividades de difusión. Asimismo, logró que la Corte Suprema emitiera un auto acordado permitiendo a la Agrupación ser parte de procesos legales.



Alicia Lira además es vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En 2023 fue la primera persona en recibir la "Medalla Derechos Humanos y Democracia" de la Universidad de Chile, la que se suma a más de 18 reconocimientos en diversos ámbitos. Su trabajo ha trascendido las fronteras de Chile, participando en campañas, misiones y foros internacionales sobre derechos humanos. Entre otras instancias, siguió el proceso judicial contra Augusto Pinochet en Londres, fue observadora de derechos humanos en Palestina en el proceso de paz en Colombia y en el juicio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.



Una historia para construir



En la ceremonia se presentó "Una historia para construir", iniciativa del INDH y del creador Angello García que elabora material didáctico para que niñas y niños puedan armar en papel modelos inspirados en los premios nacionales de derechos humanos.



De este modo, se confeccionó una figura en papel de Alicia Lira Matus, que se suma al repertorio ya realizado por el autor con los otros premios nacionales de derechos humanos, que incluye las figuras de Viviana Díaz (2011), María Soledad Cisternas (2014), José Aldunate s.j. (2016), Fabiola Letelier (2018), Roberto Garretón (2020), Elizabeth Andrade (2022) y Claudio González (2024). Las figuras contienen información sobre la vida de las y los defensores de derechos humanos, que permite relevar valores como la solidaridad, valentía, empatía y justicia.