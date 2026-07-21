PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU IMPULSA INVERSIÓN SECTORIAL EN VILLA TEHUELCHES

En la localidad de Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca, se sostuvo una reunión para dar cuenta del estado de avance y proyectar el trabajo del Programa para Pequeñas Localidades durante el segundo semestre de este año.

En el encuentro participaron el Seremi de Vivienda y Urbanismo Rodolfo Guajardo Barría, el alcalde subrogante de Laguna Blanca, René Villegas Barría; el coordinador regional del Programa para Pequeñas Localidades del Minvu, Hernán López Muñoz; el jefe de Secplan de Laguna Blanca, Alex Bahamonde Muñoz y la dupla de profesionales del programa integrada por el arquitecto Karol Cifuentes Troncoso y la trabajadora social Camila Catepillán Leiva.

La autoridad del Minvu informó la disponibilidad presupuestaria de 122 millones de pesos para que el Municipio curse durante este año la licitación para la ejecución de la Obra detonante del programa, consistente en un hito de acceso que se ubicará en el kilómetro 56 de la Ruta 9 Norte. En el lugar se instalará una escultura alusiva a la actividad ganadera, acompañada de un plano comunal, infografías y un mosaico con el nombre de la localidad, dando la bienvenida a la Villa.

“Junto con la ejecución de la obra detonante que esperamos inicie su construcción en los próximos meses, se encuentran en proceso de diseño importantes proyectos de infraestructura solicitados por la comunidad, como el Mejoramiento y Ampliación del Cuartel de Bomberos de Laguna Blanca que inició en abril de este año, el mejoramiento de un espacio público recreativo infantil y del albergue municipal”, señaló el Seremi Rodolfo Guajardo Barría.

El Seremi Guajardo valoró el trabajo coordinado entre la dupla de profesionales del Programa para Pequeñas Localidades, profesionales del Municipio y de la Seremi Minvu, que ha impulsado una variada cartera de proyectos y acceso a nuevas líneas de financiamiento.

“Este programa representa una gran oportunidad para focalizar recursos de nuestra cartera lo cual seguiremos impulsando de cerca, siguiendo las directrices del nivel central del Minvu de afianzar el trabajo territorial en todas las provincias y el análisis permanente de nuestros equipos” complementó.

En el encuentro se reportó el avance de iniciativas que favorecerán el desarrollo de Villa Tehuelches en el mediano y largo plazo, donde destaca el estudio de Saneamiento y Regularización de terrenos y propiedades, necesario para acceder a programas de mejoramiento de vivienda, inversión pública e infraestructura básica en la Villa.

En otras líneas de financiamiento del Minvu, fueron seleccionados 2 tramos de aceras de calles Cacique Mulato y Santiago Álvarez en el Llamado N°35 del Programa de Pavimentos Participativos del Minvu y el Municipio licitará el diseño de ingeniería de 5 nuevas calles para su postulación a este programa.

También bajo el paraguas del Programa para Pequeñas Localidades se formuló el proyecto "Mejoramiento Espacio Público Ruta 9, Villa Tehuelches" para su postulación al Programa de Espacios Públicos del Minvu, se apoyó a la Secplan en la elaboración del diseño del proyecto de Reposición Salón de Eventos Municipal en ejecución y se colabora en el proceso de formulación de un proyecto habitacional para la comuna.

En el ámbito de gestión social se han ejecutado diversos proyectos culturales, deportivos y recreativos que favorecen la pertinencia cultural, el cuidado medioambiental y desarrollo económico local sustentable, impulsados por el Minvu a través de este programa.