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21 de julio de 2026

EMITEN ALERTA POR HELADAS DE HASTA -15°C EN MAGALLANES: ESTAS ZONAS TENDRÁN TEMPERATURAS EXTREMAS

El fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 21 hasta la mañana del jueves 23 de julio

Punta Arenas con nieve

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por heladas moderadas a intensas para la región de Magallanes debido a un sistema de altas presiones que favorecerá la formación de escarcha y provocará temperaturas mínimas de hasta -15°C durante tres jornadas consecutivas.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 21 hasta la mañana del jueves 23 de julio, afectando a distintos sectores de la región con temperaturas bajo cero que podrían generar riesgos para la población.

¿Qué zonas de Magallanes estarán bajo alerta por heladas?

La alerta meteorológica considera a las siguientes zonas de la región de Magallanes:

Cordillera Austral Norte

  • Martes 21: entre -10°C y -15°C.
  • Miércoles 22: entre -10°C y -15°C.
  • Jueves 23: entre -10°C y -13°C.

Insular Norte

  • Martes 21: entre -10°C y -15°C.
  • Miércoles 22: entre -10°C y -15°C.
  • Jueves 23: entre -10°C y -13°C.

Pampa Patagónica Norte

  • Martes 21: entre -10°C y -15°C.
  • Miércoles 22: entre -10°C y -15°C.
  • Jueves 23: entre -10°C y -13°C.

Fuente: meganoticias.cl 


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Punta Arenas con nieve

EMITEN ALERTA POR HELADAS DE HASTA -15°C EN MAGALLANES: ESTAS ZONAS TENDRÁN TEMPERATURAS EXTREMAS

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Punta Arenas con nieve

EMITEN ALERTA POR HELADAS DE HASTA -15°C EN MAGALLANES: ESTAS ZONAS TENDRÁN TEMPERATURAS EXTREMAS

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