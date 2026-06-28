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28 de junio de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

​La Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá cuatro talleres gratuitos durante julio, enfocados en el autocuidado físico y emocional, con un total de 95 cupos disponibles.

MP 8

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, realizará por primera vez un ciclo de Talleres de Invierno destinado a mujeres de la comuna. La iniciativa contempla cuatro propuestas gratuitas orientadas al bienestar físico y emocional, cuyas inscripciones se efectuarán el martes 30 de junio, entre las 08:00 y las 12:30 horas, en el Teatro Municipal "José Bohr".

En total se ofrecerán 95 cupos distribuidos entre los talleres "Conociendo y cuidando mi piso pélvico", "Círculo de Mujeres", "Prácticas de autocuidado" y "Qigong: Meditación en movimiento". Todas las actividades se desarrollarán durante julio en dependencias del tercer piso del Teatro Municipal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa amplía la oferta de actividades dirigidas a las mujeres de la comuna. La autoridad señaló que el municipio finaliza el primer semestre con cerca de 250 participantes en los cursos destinados a mujeres y que actualmente entre cuatro mil y cinco mil personas forman parte de los distintos talleres municipales en áreas como deporte, cultura, personas mayores, discapacidad y desarrollo comunitario.

Por su parte, la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, Javiera Biskupovic, explicó que estos talleres buscan promover el bienestar y generar espacios de encuentro durante el invierno. Agregó que la iniciativa pretende entregar herramientas de autocuidado y ofrecer una instancia para que las participantes fortalezcan su bienestar físico y emocional a través de actividades especialmente diseñadas para esta época del año.


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