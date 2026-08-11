SEMINARIO SOBRE EL ROL DEL REWILDING PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PUNTA ARENAS

Este miércoles 12, en el salón de la Caja La Araucana en O´Higgins 850, Punta Arenas, la Fundación Rewilding Chile presentará el documento "El Rewilding en Chile: Experiencias y Proyecciones", elaborado junto a diversos colaboradores, que aborda experiencias históricas del Estado y de organizaciones civiles, dos de ellas realizadas en Magallanes.

Se trata, además, de una hoja de ruta para impulsar el rewilding -entendido como "restauración ecológica" o "reasilvestramiento"- como eje estratégico para la conservación de la biodiversidad en el país y el continente. "El rewilding se ha venido haciendo hace mucho tiempo por parte del Estado de manera colaborativa, y ahora, al generar estos espacios de diálogo, buscamos promover y ver cómo proyectar el trabajo en el tiempo", explicó Cristián Saucedo, director del programa de Vida Silvestre de Rewilding Chile.

Durante la actividad, se realizará un panel de conversación que profundizará en las experiencias y aprendizajes, en el que participarán Aurora Fernández, directora ejecutiva de la Reserva Natural Pingüino Rey; Juan Carlos Aravena, director del Instituto de la Patagonia; Patricio Salinas, encargado de Bosques y Cambio Climático de CONAF; Nicolás Soto, encargado regional de Recursos Naturales Renovables, del SAG, y Olivia Blank, del Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura.

A la instancia están convocados autoridades locales, técnicos, académicos, estudiantes y organizaciones ambientales con el objetivo de conocer avances, aprendizajes y desafíos en torno al rewilding en nuestro país. El documento se puede descargar desde www.rewildingchile.org