PARQUE KARUKINKA DESTACA EL PATRIMONIO BIOCULTURAL SELK'NAM EN TIERRA DEL FUEGO

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que busca visibilizar la cultura, los derechos y los aportes de los pueblos originarios. En este contexto, WCS Chile destaca el patrimonio biocultural del pueblo Selk'nam, cuyos antepasados habitan la Isla Grande de Tierra del Fuego desde hace aproximadamente 10 mil años.

El Parque Karukinka, nombre utilizado por el pueblo Selk'nam para referirse a Tierra del Fuego, forma parte de su territorio ancestral. Actualmente, el trabajo de WCS Chile en el área protegida contempla acciones relacionadas con la restauración y promoción del patrimonio cultural Selk'nam, como parte de las medidas de conservación desarrolladas en el parque.

Hema'ny Molina, representante de la Comunidad Selk'nam Covadonga Ona, señala que Karukinka se ha convertido en un espacio para el desarrollo del pueblo Selk'nam en su territorio ancestral. La dirigenta destaca el reconocimiento de este pueblo como una comunidad viva y la posibilidad de desarrollar prácticas ancestrales, estudios y acciones vinculadas con la recuperación de su patrimonio cultural.

El Plan de Manejo del Parque Karukinka reconoce la cultura Selk'nam como un valor focal de conservación, considerando conocimientos, prácticas, idioma, ceremonias y formas de relacionarse con la naturaleza transmitidas entre generaciones. Melissa Carmody, directora de Áreas Protegidas de WCS Chile, explica que este enfoque contempla la participación de integrantes de la comunidad Selk'nam en la planificación y en las acciones de conservación del área protegida.

Desde WCS Chile señalan que el trabajo con la Comunidad Selk'nam Covadonga Ona busca fortalecer la colaboración en torno a la protección del patrimonio biocultural de Karukinka. Hema'ny Molina plantea que la valoración de los pueblos originarios debe desarrollarse durante todo el año y destaca el trabajo conjunto que mantienen la comunidad, Fundación Hach Saye, Parque Karukinka y WCS Chile.

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