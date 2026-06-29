SAN GREGORIO FUE SEDE DEL LANZAMIENTO DE LOS PREMIOS REGIONALES DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO 2026

La comuna de San Gregorio fue escenario del lanzamiento oficial de la convocatoria 2026 de los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio, en una actividad organizada por la Municipalidad de San Gregorio y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La jornada se desarrolló en el Centro Comunitario de Cuidados y reunió a autoridades, representantes de organizaciones culturales y vecinos de la comuna.

Durante la actividad, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, y la alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, destacaron la importancia de reconocer a personas y organizaciones que contribuyen a preservar y difundir el patrimonio cultural de la región. Además, se presentaron las experiencias de dos de los galardonados en la versión 2025 de los premios.

En la categoría Persona Portadora de Tradición participó el escritor e investigador Winston Alarcón Cárdenas, quien compartió parte de su trabajo dedicado al rescate de la historia y la memoria de San Gregorio y de la Región de Magallanes. Asimismo, el Grupo de Danza Flor de Calafate expuso su trayectoria de más de dos décadas en la difusión del folclore regional y nacional, cerrando la jornada con la presentación artística "Danzas de la Patagonia".

La convocatoria 2026 permanecerá abierta hasta el 14 de agosto e invita a presentar candidaturas de personas y organizaciones que destaquen por su aporte al desarrollo cultural, artístico y patrimonial de Magallanes. La actividad concluyó con un encuentro comunitario entre autoridades, expositores y asistentes.

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