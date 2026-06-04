MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA AL LANZAMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE HUMEDALES URBANOS

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Municipalidad de Punta Arenas realizará el lanzamiento oficial del Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos en el Teatro Municipal "José Bohr", instrumento que orientará la protección y gestión de estos ecosistemas en la comuna.





La actividad se desarrollará entre las 15:00 y las 19:00 horas de este viernes y contempla una serie de exposiciones, stands ambientales, la exhibición de un documental y un conversatorio enfocado en la integración de los humedales al desarrollo de la ciudad.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la vinculación de la ciudad con la sostenibilidad y su liderazgo en esta materia. "Hay que recordar que nuestra ciudad tiene tres humedales urbanos y queremos cuidarlos. Por supuesto, también queremos hablar de los humedales como parte integrante de nuestra planificación. Lo hemos visto con el Plan Regulador y con el Pladeco, pero también requerimos contar con este Plan Integral, que fue presentado y aprobado durante el verano por el Concejo Municipal", señaló la autoridad.

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Por su parte, la profesional de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, Sofía Blanco, destacó que el objetivo es acercar este instrumento a la comunidad y promover una mayor comprensión sobre el valor ambiental de los humedales urbanos. "Vamos a partir con la presentación del plan de gestión para que la comunidad lo pueda conocer, pero también contaremos con la presencia de distintos expositores del área ambiental. Además, tendremos stands educativos, un documental que se exhibirá durante la actividad y un conversatorio final", señaló Blanco.





El programa incluye las presentaciones "¿Dónde inician los ríos y esteros que alimentan nuestros humedales?", a cargo de Juan Francisco Miranda, de Ingeniería CFC; "Monitoreo Ambiental en Humedales", con Jorge González, de Fundación Planeta Agua, y Graciela Mazzella, de la Comunidad Laguna Pudeto; y "Aviturismo en la ciudad", presentada por Claudio Vidal, de Far South Expeditions.

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Asimismo, se exhibirá el documental "Karkamke", producido por Sebastián Saiter, de la Agrupación Ecológica Patagónica, para luego dar paso al conversatorio "Cómo integramos los humedales al desarrollo de la ciudad".

La actividad por el Día Mundial del Medio Ambiente es gratuita y abierta a toda la comunidad. Los asistentes podrán registrarse directamente en el lugar desde las 15:00 horas, sin necesidad de inscripción previa.