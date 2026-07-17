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17 de julio de 2026

FERIA MEDIEVAL DE LA SOCIEDAD TOLKIEN: ORGULLOSOS DE ENTREGAR UN EVENTO DE CALIDAD COMO SE MERECE NUESTRA COMUNIDAD

Además, esta instancia se torna en un evento cultural, donde la ornamentación, la ambientación de los stands y los propios expositores se tornan en vestigios de esta etapa de la historia de la humanidad.

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Más de 8.300 personas asistieron a la XIII versión de la Feria Medieval, convirtiéndola en una de las actividades más exitosas de estas vacaciones de invierno. Así lo dio a conocer el presidente de la Sociedad Tolkien Magallanes Otto Gesell Yasic. “Estamos muy agradecidos por la respuesta de la comunidad y por el apoyo de las organizaciones y elencos que nos acompañaron en las cuatro jornadas”, señaló.

 
Y es que, como es su costumbre, la Feria Medieval se convirtió en más que un punto de encuentro comercial con los cerca de 70 expositores que ofrecieron sus productos manufacturados, realizados con identidad regional y con temática medieval “demostrando sus habilidades en diferentes oficios, lo cual fue muy valorado por el público”. Además, esta instancia se torna en un evento cultural, donde la ornamentación, la ambientación de los stands y los propios expositores se tornan en vestigios de esta etapa de la historia de la humanidad.

 
Asimismo, el público pudo disfrutar de distintas muestras artísticas y de otras disciplinas en una parrilla programática que buscó deleitar a los visitantes con diversas presentaciones. “Fueron 8 organizaciones y elencos que nos acompañaron, tanto deportivos como de narración oral, musicales y artísticos, los que concitaron el interés de los visitantes cada día”.

 
“Estamos muy satisfechos con esta nueva versión de la feria medieval, no sólo por la gran participación del público, sino también por el gran trabajo que realizamos cada uno de los integrantes de la Sociedad Tolkien para poder entregar un evento de calidad a nuestra comunidad”, indicó Gesell, comentando que esta versión fue preparada con dos meses de anticipación, realizando una comprometida labor donde los miembros de esta agrupación cultural se dedican a pintar lienzos, banderas y los distintos adornos que usan para la ambientación, así como también preparan los trajes para la obra de teatro, la utilería y la escenografía completa.

 
Y esto es muy valorado por las y los asistentes “lo que notamos en las diferentes instancias de participación e interacción ofrecidas al público como los torneos de espadas y en las presentaciones, en la obra de teatro y el montaje total de esta gran instancia”, concluyó.

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