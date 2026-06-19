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19 de junio de 2026

FERIA DE EMPRENDIMIENTO CELEBRA EL DÍA DEL PADRE EN PUNTA ARENAS

El Centro de Negocios de Sercotec y FOSIS tendrán, hasta el 21 de junio, una muestra con 10 emprendimientos de calidad y a precios asequibles en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas.

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​¿Buscas regalos para el Día del Padre? Entre el 17 y el 21 de junio en el Mall Espacio Urbano Pionero, específicamente en el sector donde se ubica el Líder, el Centro de Negocios de Sercotec y el FOSIS tendrán una atractiva vitrina de productos elaborados por emprendedores locales para esta fecha.

 
Entre los emprendimientos participantes destacan iniciativas dedicadas a la elaboración de productos en madera, papelería, libros, artesanía y otros artículos de creación local, ideales para quienes buscan regalos originales y con identidad regional.

 
La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, señaló que “en este caso, el mall Espacio Urbano, pone a disposición sus instalaciones para que mujeres emprendedoras, participantes de los programas del FOSIS, ofrezcan sus productos. Este tipo de alianzas con el mundo privado es algo que queremos seguir fortaleciendo, porque amplían oportunidades y aportan directamente a la autonomía económica de las participantes”.

 
“Invito a todas y todos a que vengan a la “Feria del Papá”, que está excelente. Son emprendedores, tanto de los Centros de Negocios de Sercotec, como también de FOSIS. Está bastante entretenida y con 10 emprendimientos de alta calidad para que pueda encontrar el regalo que está buscando para el día del papá o para esa persona especial que tanto necesita el regalo y aquí usted lo podrá encontrar”, destacó la directora de Sercotec, Sabrina Garay Miranda.

 
La feria busca fortalecer los canales de comercialización de los emprendedores, generar oportunidades de venta y acercar a la comunidad a una amplia oferta de productos desarrollados con creatividad, dedicación y esfuerzo.

 
Desde la organización invitaron a la ciudadanía a visitar la feria durante los cinco días de funcionamiento, apoyando así el emprendimiento local y contribuyendo al desarrollo económico de la región.

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